El 23% dels corredors no van poder completar l'exigent Ultra Pirineu

Dels més de mil corredors que van prendre la sortida, a Bagà, en l'exigent Salomon Ultra Pirineu de 94 km, un 23 % no van poder acabar la cursa. Així, hi van haver 782 finishers, el darrer, Eduardo Francisco Ripoll, amb poc més de 26 hores per finalitzar el recorregut (26.01.46), quinze hores i mitja més que el primer classificat, el rus Dmitry Mityaev (10.22.55). Hi va haver 231 abandonaments, entre ells el reconegut Miguel Heras que, amb problemes físics, no va poder acabar la cursa.

En l'Sky Pirineu (retransmesa per TV3 en directe), de 36 km, només un 6% dels partcipants va abandonar (48), acabant el recorregut, 851 corredors.

En total han estat més de 4.000 participants en les cinc propostes de la Ultra Pirineu (i una sisena per als més joves corredors), amb sortides de Bagàs i de Bellver de Cerdanya entre divendres, dissabte i diumenge, amb pas pel Parc Natural del Cadí Moixeró. Entre els corredors, els més destacats en cadascuna de les distàncies programades, tant a nivell estatal com internacional.

Pel que fa als respectius podis, a la Ultra Pirineu (94 km), en nois, 1r Smitry Mityaev (10.22.55), 2n Remigio Huaman (10.34.58) i 3r Ivan Camps (10.43.26); en noies, 1a Mònica Comas (12.31.10), 2a Mimmi Kotka (13.15.59) i 3a Montse Martínez (13.18.16). En la Trail Pirineu (56 km), en nois, 1r André Rodrigues (5.18.17), 2n Samuel David Dávila (5.19.54) i 3r Tòfol Castanyer (5.28.50); en noies, 1a Oihana Cortazar (5.56.24), 2a Kerstin Engelmann (6.21.58) i 3a Sandra Castellanas (6.31º.14). En l'Sky Pirineu (36 km), en nois, 1r Jan Margarit (3.17.09), 2n Stian Angermund (3.18.16) i 3r Oriol Cardona (3.23.53); en noies, Ainhoa Sanz (4.01.44), 2a Holly Page (4.03.29) i 3a Gisela Carrión (4.14.09). A la Mitja Pirineu, en nois, Nicolás Molina (1.19.05), 2n Jonathan Romeo (1.19.27) i 3r Oscar Paul basantes (1.21.08); en noies, 1a Marta Pérez (1.43.31), 2a Carmen Montejo (1.52.19), 3a Carla Esclusa (1.57.04). I a la Nit Pirineu (quilòemtre vertical), en nois, 1r Marc Pinsanch (37.36), 2 n Albert Pérez (37.38) i 3r Fleury Roux (38.23); en noies, 1a Alba Xandri (47.03), 2a Beatriz Sánchez (50.34) i 3a Ane Iturria (52.09).