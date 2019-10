Alonso i Coma trenquen la suspensió i abandonen la tercera etapa del Ral·li de Marroc

La tercera etapa del Ral·li de Marroc no ha començat bé per a Fernando Alonso i Marc Coma. El seu Toyota ha trencat la suspensió davantera en encallar-se la roda en un forat del recorregut. En l'incident ha quedat amb danys l'eix i la suspensió davantera deo Toyota Hilux, en el quilòmetre 75 de l'etapa, just després d'acabar la primera especial. Alonso i Coma han tornat al punt d'origen, Bivoauc.

La intenció és continuar en cursa una vegada s'hagi aconseguit completar la reparació i sortir demà en la nova etapa. En tot cas, les possibilitats d'aconseguir una bona classificaicó general s'han acabat- El principal objectiu de l'equip Toyota, tanmateix, era el d'aconseguir guanyar experiència de cara a la propera participació en el Ral·li Dakar, el gener del 2020.