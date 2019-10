El Calaf es deixa dos punts en l'últim instant al camp del Caldes de Montbui

El Calaf segueix la seva aventura a la Segona Catalana sense conèixer la derrota. En aquesta jornada va empatar contra el Caldes de Montbui en un partit que semblava que tenia sota control. El conjunt visitant no va començar del tot bé el partit, ja que al minut 7 van encaixar el primer gol, però es va saber imposar a totes les circumstàncies per empatar el partit. Marsinach va aprofitar una bona passada, precedida d'una bona jugada col·lectiva, per anotar el primer gol del Calaf. Minuts després, el mateix Marsinach va provocar un penal, que s'encarregaria ell mateix de transformar en gol, per donar-li la volta al marcador i posar per davant al conjunt de l'Anoia per primera vegada en el partit. A la segona meitat, el Calaf va oferir una versió més defensiva que li permetés prendre menys riscos, i va deixar que els locals portessin la iniciativa del partit per sortir al contracop quan fos possible. Però a l'última jugada del partit el Caldes disposava d'un córner que van executar a la perfecció per fer el gol de l'empat. Els visitants no van tenir temps de reaccionar, ja que immediatament l'àrbitre va senyalar el final del partit i els dos conjunts van enfilar el camí cap als vestuaris.