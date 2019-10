Un darrer minut fatídic deixa en no-res la reacció manresana

Desil·lusió final ahir en el Nou Congost després que el Baxi va tenir a les mans un partit que el Gran Canària va dominar en els dos primers quarts però que els manresans van remuntar. Amb un 29-36 es va arribar a la mitja part, el tercer període del matx es va tancar amb empat (56-56), i en el desenllaç el conjunt entrenat per Pedro Martínez no va saber aprofitar el 74-71 amb el qual es va entrar en el darrer minut.

Domini canari amb triples

El partit començava amb un cinc del Baxi sorprenent. No tant per tenir de base Jordan Davis, sinó per la inclusió en l'equip inicial de Juanpi Vaulet i d'Eulis Báez, que hi debutaven. Guillem Jou, amb un esquinç al turmell dret, començava jugant, igual que el més habitual David Kravish.

El visitant Demonte Harper feia la primera cistella i Kravish igualava, però el Gran Canària es va escapar amb triples de Beirán i Shurna (4-10). Els sis primers punts del Manresa els feia Kravish, i l'activa defensa local provocava recuperar pilotes; en canvi, en la faceta ofensiva els del Congost no encertaven, ancorats als sis punts. El Baxi no abaixava els braços: l'encertat Kravish (10 punts) i un triple de Báez acostaven a només dos punts (13-15) i faltaven menys de tres minuts per acabar el quart. Sakho rellevava Kravish i el pivot Bourousis sortia a pista per tenir un primer cara a cara amb el congolès. El Baxi afrontava la recta final del quart amb Tomàs i Dulkys d'ales. El període acabava amb 17-21.



Al descans, a sota però vius

El rebot defensiu era un dels detalls que havia de millorar el Baxi i els canaris es van escapar amb el triple de Bourousis (22-31, min 15), la màxima renda dels illencs fins aleshores. El Baxi va tenir la capacitat de resposta amb una cistella de Dani Pérez i una altra de Juanpi Vaulet, el seu setè punt.

L'Herbalife va tornar a obrir un forat amb un bàsquet de Costello (26-34) i el Baxi continuava amb problemes per anotar. A menys de dos minuts per al descans, dos tirs lliures de Paulí van col·locar l'Herbalife 10 punts amunt. Per fi, Dani Pérez va encertar amb un triple, i al descans el Baxi perdia per set punts (29-36).



El Baxi s'aixeca amb Davis

El despertar de Jordan Davis va ser espaterrant: 11 punts seguits en quatre minuts per col·locar un 40-38 per al Baxi. Bourousis no va deixar que l'Hebalife s'enfonsés i va col·laborar en un 42-45.

Kravisrh lluïa amb taps en la defensa i, tot i algunes decisions molt protestades dels àrbitres per part del públic, Jordan Davis va esmaixar el 53-49, el divuitè punt seu en aquest quart. L'Herbalife, de nou agafat al pivot Bourousis, va empatar (56-56) en finalitzar el quart.



Desenllaç negatiu

Harper, el defensor de Davis, se'n va anar eliminat per 5 faltes i els manresans vencien per 64-60 sis minuts abans del final.

L'Herbalife responia amb un parcial de 0-9 (64-69) i el Baxi no va anotar durant 3 minuts. Amb Davis i un Kravish ràpid i letal a sota l'anella visitant el Baxi es va col·locar amb un 74-71 favorable a manca d'1 minut i 5 segons.

Cook va sorprendre amb una penetrada ràpida fins a sota (74-73) i després Dani Pérez s'enreda i llança sense convicció. Paulí va anotar el 74-75 quan faltaven 16 segons i 9 dècimes. Pérez retenia la pilota i la donava a Davis, qui, a manca de 2 segons, llançava un triple llunyà curt, que ni Kravish ni Tomàs van poder reconduir.