DeRROTA DOLORoSa D'UN BAXi LLUITADOR

Jordi Romeu

Era un partit complicat amb un Granca necessitat de guanyar després de les 2 primeres derrotes. Les baixes dels locals, molt especialment la de Ferrari, eren un problema greu. Els visitants van entrar al partit amb el ritme tranquil que marca el seu veterà base Omar Cook, tot mirant de portar el joc cap al 5x5 que els beneficiava. Per part del Baxi, es plantejava una defensa alternativa amb zona 3-2 després de cistella, que aviat va abandonar per la facilitat amb què els pivots visitants la sabien trencar amb talls centrals. Davis va començar com a base i Kravish va aguantar l'equip amb 10 punts. L'Herbalife va fer rotacions de més qualitat amb Bourousis i un Okoye que, per moments, sí que va recordar el del Saragossa. La primera part acabà amb 29-36 i un Manresa penalitzat per les 10 pèrdues. Semblava que el Granca tenia el ritme del partit agafat, però la sortida del Baxi amb un Davis de dos ho va trastocar tot. Va fer una exhibició de rapidesa i de qualitat ofensiva i va dur la igualtat al marcador. Els canaris es van encomanar a Bourousis. Ja al tram final, quan semblava que el conjunt foraster s'escapava amb un +5, tres pèrdues van rellançar un Baxi que manava de +3 Les 2 cistelles definitives dels visitants, però, van fer que la victòria volés. El Manresa va mostrar competivitat quan va jugar amb ritme. S'ha vist que es necessita un altre base per permetre Davis jugar d'escorta. Si les lesions respecten, crec que l'equip no patirà.