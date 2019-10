«Encara no hem trobat cap rival molt superior a nosaltres»

De la plantilla actual, Sergi Solernou és un dels jugadors amb una trajectòria més llarga al club. Aquesta temporada s'està consolidant en la posició de central.



Com està veient aquest inici de lliga?

Doncs la veritat és que molt bé. Estem jugant a un bon nivell i encara no hem trobat cap rival que hagi estat molt superior a nosaltres. Sí que és cert que, en general, els contraris porten la iniciativa, però, tot i això, som capaços de generar moltes ocasions de gol. Tant si tenim la pilota com sinó, ens adaptem i demostrem que estem capacitats per competir a aquesta categoria tan prestigiosa.

En alguna jornada, però, no creu que l'equip ha merescut alguna cosa més?

A Tercera, quan tens ocasions les has d'aprofitar, i a nosaltres potser ens ha mancat una certa experiència en aquest sentit. Hi ha molts jugadors que no han jugat en aquesta categoria, però el que tenim és que jugui qui jugui rendeix, no tenim un onze 100% definit, i fins i tot els joves estan rendint molt bé.

La temporada passada es parlava molt del bon rotllo que hi havia al vestidor com a clau dels bons resultats. Enguany sembla que es manté, oi?

Hi ha hagut molts canvis a la plantilla però es manté el bon ambient. No hi ha egos entre els futbolistes i tots estan tenint les seves oportunitats. Fins i tot els gols estan quedant molt repartits.

L'objectiu és la permanència?

Quan ascendeixes a una categoria com la Tercera penses que ja n'hi ha prou de mantenir la categoria. Però veiem que competim bé i, per tant, no tanquem la porta a fites més importants. Hem d'anar sumant i mirar de no ser inferiors als rivals.

A diferència d'altres temporades, sembla que l'equip, a casa, és més solvent.

Acabem de pujar i no ens fa res cedir la pilota. A Primera Catalana semblava que teníem l'obligació de dominar el partit. Ara mirem amb més respecte els contrincants i ens trobem còmodes d'aquesta manera, perquè tenim més espais a l'hora d'atacar. Fins i tot, la gespa, que està molt degradada, podem dir que ens afavoreix perquè alenteix el joc dels nostres rivals, que són els que porten la iniciativa.

Sergi Solernou ja havia jugat a Tercera Divisió amb el Vic. Hi ha trobat molts canvis?

D'allò ja fa uns quants anys i eren les meves primeres dues temporades després de l'etapa de juvenil. Veia la categoria com a molt professional. Ara tinc més experiència i sembla que no és tant. Tot i això, la categoria és molt atractiva, coneixes molts jugadors i, en el meu cas, estic gaudint molt.

Aquesta setmana passada el CE Manresa va jugar un amistós contra la selecció catalana. Considera que algun jugador del club manresà hi hauria d'estar seleccionat?

Sí, és clar, per com hem començat la temporada segur que algun company hi podria ser. En tot cas, segur que el seleccionador compta amb gent amb currículum i que té més coneguts. Segur que tenen un gran nivell.

El club està complint els compromisos econòmics?

En principi sí. Fins i tot han saldat els deutes de la campanya passada a la majoria de jugadors.

Les grades del Nou Estadi tenen més ambient. Això ho agraeix l'equip?

I tant! Als jugadors ens entren més ganes de fer-ho bé. Crea inèrcies positives. És una motivació afegida als partits.

Ha jugat en les diferents posicions defensives de l'equip. Ara ho fa de central.

M'agrada tant fer de lateral com de central, però potser des del centre de la defensa, com que m'agrada parlar i ordenar els companys, m'hi trobo més còmode, puc sortir amb la pilota controlada.