Un Gironella afectat per les baixes cau per la mínima contra el Ripollet

El Gironella visitava el camp del Ripollet amb un equip trastocat per les baixes. Les lesions no han respectat al conjunt del Berguedà en aquest inici de competició, fet que ha provocat que el cos tècnic hagués d'afrontar el partit amb jugadors de les categories inferiors del club. Els visitants van marcar el ritme del partit, amb una intensitat elevada que els va fer dominadors del centre del camp. La pilota es movia a prop de la porteria del Ripollet, però els blanc i grocs no eren capaços d'avançar-se en el marcador. Els locals pràcticament no generaven cap tipus de perill, només es van apropar una sola vegada en tota la primera meitat a la porteria de Sabaté.

La segona meitat va començar de la mateixa forma que la primera. El Gironella controlava la pilota i els seus rivals tractaven d'aprofitar la velocitat dels seus davanters per sorprendre la defensa visitant. Semblava que el partit acabaria amb un empat amb el qual no es conformava cap dels dos conjunts, quan Montejo es va beneficiar d'un malentès entre el defensor i el porter gironellenc per anotar l'únic gol del partit. El gol anotat als darrers instants del joc va suposar un cop anímic molt dur per al Gironella, que tot i intentar llançar-se a l'atac a la cerca de l'empat no va poder apropar-se a l'àrea del Ripollet.