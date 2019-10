Un Igualada cansat i imprecís no aconsegueix la victòria

L'Igualada, després de perdre el primer partit de lliga, s'estrenava davant la seva afició, a Les Comes, amb derrota amb el Grup Barna, per 53 a 61. La primera meitat de partit va estar marcada per la igualtat -primer parcial de 14 a 11 i segon de 14 a 14-. El Grup Barna, però, va sortir esperançador després de la pausa, i l'Igualada, molt imprecís amb un 0/10 en triples, va anar diluint-se pel cansament d'enfrontar-se a nu conjunt més experimentat i amb més frescor per les continues rotacions.