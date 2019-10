El joc directe del Sant Julià de Vilatorta impedeix el triomf del Joanenc (2-2)

El Joanenc només va poder esgarrapar un punt en la seva visita al camp del Sant Júlia de Vilatorta. El matx va estar marcat per l'alta intensitat i per un joc molt directe dels dos conjunts. Els locals es van avançar ben aviat amb una diana de Muniesa, en una jugada fortuïta en la qual la defensa dels bagencs tampoc va estar gaire encertada. Amb el pas dels minuts, el Joanenc va anar contrarestant el domini dels osonencs en els primers compassos, i va aconseguir el gol de l'empat en una jugada per la banda que Dalmau va culminar satisfactòriament pels interessos dels visitants. El gol va impulsar el conjunt santjoanenc, que només deu minuts més tard va firmar una gran jugada combinativa que va acabar amb la segona diana bagenca, aquest cop a càrrec de Sánchez.

No obstant això, quan semblava que el resultat ja no variaria abans del descans, el Joanenc no va saber finalitzar amb encert una situació de clara superioritat en atac, i els vilatortins van aprofitar aquesta circumstància per restablir la igualtat en l'electrònic a través de Martín amb un ràpid contraatac.A la represa, es va mantenir la mateixa tònica que en el primer temps, amb un Sant Julià que no deixava al Joanenc practicar el seu joc habitual. Precisament, els locals es van poder avançar en una de les seves característiques jugades directes, mentre que els visitants es van acostar amb perill a l'àrea local en jugades aïllades a pilota aturada. Els darrers minuts van estar marcats per l'expulsió del bagenc Oriol Dalmau que, malgrat això, ja no va repercutir en el desenllaç del matx.