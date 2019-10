La Joviat cau per sorpresa amb un Premià més resolutiu al segon temps

Primera derrota de la temporada de la Joviat, que cau per 71-54 a Premià de Mar en un partit amb dos parts molt marcades, abans i després del descans.

La Joviat sortia al partit, coneixedor de les dificultats de jugar a domicili, contra un equip imprevisible, i pràcticament nou a causa de la gran quantitat de reforços. Les bones sensacions en la victòria aconseguida en la darrera jornada es van posar de manifest des de l'inici, amb un parcial de 6-14 als vuit minuts -Queralt Ribera va sortir com un tir- on la defensa de la Joviat, intensa i a l'home, era d'allò més efectiva. La resposta del Premià va ser demanar temps mort. Una pausa que, l'equip, amb Barceló al capdavant, va aprofitar per començar a desplegar el seu talent anotador. Amb tot, el primer parcial finalitzava amb un 12-14 en el marcador. La igualtat va continuar fins al descans, on el Premià, però, capgirava el marcador 29-28.

Ala represa, ambdós conjunts van estar imprecisos de cara a cistella però, un parcial de 10-0 reflectit amb un 43-34, va encendre les alarmes. La reacció va ser situar l'equip en zona, valedora per retallar 46-40. L'última part del partit, el ritme i la frescor del rival van mimvar una Joviat debilitat per les penetracions del Premià i, sobretot, no poder igualar la intensitat. Així, s'arribava al definitiu 71-54 en el marcador final.