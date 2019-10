L'assemblea de compromissaris diu «no» al vot electrònic

? Com era previsible, el sisè punt de l'ordre del dia de l'assemblea del Barça es va convertir en el protagonista de la jornada en el Palau Blaugrana. El vot electrònic va despertar passions i va provocar que els presents volguessin donar l'opinió al respecte. Després de fer una llarguíssima exposició, tant per part de la secretària de la junta, Maria Teixidor, com del promotor d'aquest vot electrònic, un Víctor Font que es vol presentar com a candidat en les properes eleccions, la proposta no va sortir endavant. Feien falta dos terços dels vots, una majoria qualificada, i aquest percentatge favorable no es va aconseguir. Van votar a favor 359 socis, en contra 173 i, en blanc, 67. Per tenir l'aprovació de la proposta haguessin fet falta un total de 417 vots. La proposta de modificació dels estatuts del Barça va tenir l'anècdota de l'afirmació de la secretària de la junta Maria Teixidor que va afirmar que ella hi votaria a favor.