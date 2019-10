L'equip estatal, amb el manresà Diallo, té ben encarada la classificació olímpica

Equip estatal que competeix a Stuttgart amb el manresà Thierno Diallo, el segon gimnasta per la dreta arxiu particular

La selecció estatal de gimnàstica artística masculina, amb el manresà Thierno Diallo, haurà d'esperar a les rotacions d'avui per confirmar la plaça que ahir va encarar per anar als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any que ve.

Al Campionat del Món d'Stuttgart (Alemanya), el combinat estatal, que va fer en general una bona rotació, va classificar-se en quarta posició (amb 246,727 punts) entre les formacions que van competir en la jornada d'ahir. Avui ho faran la resta d'equips. D'entre tots aquest han de sortir els dotze equips que seran a les Olimpíades. En aquests moments ja tenen plaça assegurada Rússia, Japó i Xina. Els altres nou equips han de sortir del còmput de classificació entre les dues jornades d'aquest Mundial.

El bon nivell dels espanyols va servir ahir per classificar-se per davant de seleccions que també lluiten seriosament per una plaça olímpica i que eren rivals directes d'Espanya com ara Alemanya, Itàlia, França o Turquia.

En el cas de Thierno Diallo va participar en tres aparells. En paral·leles va fer 13.500 punts, en terra, 13.166 i en cavall amb arcs, 12.866. En cadascun dels aparells hi participaven quatre gimnastes per equip. Segons Lluís Márquez, tècnic de l'Egiba, que es troba a Alemanya fent el seguiment de Thierno Diallo, gimnasta del club manresà, tot i que està becat a Madrid, va comentava ahir que «Espanya ho ha fet molt bé, també el Thierno. En la rotació d'Espanya la única sorpresa ha estat Xiuna Taipei, amb qui ningú comptava. Caldrà esperar la segona jornada per confirmar la plaça olímpica».