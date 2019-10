L'equip de govern de Sant Fruitós veu uns Benet Games consolidats i els reivindica

Carme Cruz i Joan Carles Batanés aposten per potenciar els Benet Games

Carme Cruz i Joan Carles Batanés aposten per potenciar els Benet Games lluís cuberes i martí

Un model afermat amb potencial per créixer i que reporta beneficis a Sant Fruitós i a la comarca del Bages tant durant el cap de setmana en què es desenvolupa com la resta de l'any. Així valoren els Benet Games Joan Carles Batanés, alcalde del consistori bagenc, i Carme Cruz, regidora de Promoció Econòmica.

Joan Carles Batanés destaca que «després de sis edicions, el model dels Benet Games està definit i consolidat. Volíem dotar la població d'un festival d'esport a l'aire lliure amb diversos eixos vertebradors. Això s'ha aconseguit i, a més, avui dia, tothom sap de què parlem quan esmentem els Benet Games». «Alhora, constatem que els jocs tenen un enorme marge de creixement. Encara no hem explorat tot el seu potencial».

Un dels aspectes que més preocupa Batanés i Cruz és aconseguir que les olimpiades de l'oci i l'esport santfruitosenques generin retorn als comerciants i restaudoradors de la població. Carme Cruz detalla que «en les reunions que he mantingut amb l'associació de comerciants, les sensacions que em transmeten són positives. Els Benet Games els hi reporten un augment de la clientela tant de públic habitual com de persones foranes que descobreixen els atractius i el comerç de Sant Fruitós a partir de la visita als jocs». Cruz destaca el treball que es desenvolupa amb els restauradors de la localitat, que els ha permès oferir, aquest cap de setmana «una oferta original i amb valor afegit basada en el receptari que dona protagonisme a l'albergínia blanca del qual ens hem dotat, en col·laboració amb la Fundació Alícia».

L'alcalde considera que l'impacte i beneficis que generen els Benet Games no és limiten a un cap de setmana. «El rendiment immediat es complementa amb el diferit. Descobrir Sant Fruitós de Bages i constatar que la població té la capacitat d'organitzar esdeveniments d'aquesta magnitud amb rigor i seriositat, genera un benefici a mig termini. Les famílies que han viscut els Benet Games i que n'han marxat satisfetes, tornaran a Sant Fruitós per gaudir de la seva oferta comercial i de restauració».

L'aliança amb el Club Super3, el canal temàtic per als infants de TV3, ha permès dinamitzar les matinals de dissabte. Joan Carles Batanés es mostra molt satisfet «amb aquesta trobada que genera expectació al Bages. Les Supecurses ens ajuden a mobilitzar més públic i el canal Super3 ha trobat a Sant Fruitós el marc idoni per desenvolupar-les, el parc del Bosquet, a més de l'embolcall i el valor afegit que suposen per a les Supercurses els Benet Games». «La satisfacció és mútua», conclou.

Per últim, Carme Cruz insisteix en la necessitat de «reinventar constant ment els Benet Games per adequar-los als interessos de la gent. En aquest sentit, en properes edicions volem potenciar l'espai Tecnològic que enguany hem estrenat. Hem de convertir els Benet Games en un aparador anual de les innovacions tecnològiques vinculades a l'esport i al lleure a l'aire lliure», sentencia.