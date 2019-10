L'equip júnior manresà es manté líder i imbatut

El júnior del Catalana Occident va guanyar diumenge a la pista d'un Granollers, situat a mitja taula de classificació, per 62-75. Els manresans, amb un destacat Pau Treviño -21 punts-, van aconseguir un bon avantatge a la fi del tercer període amb un coixí de 14 punts respecte el rival, suficients per certificar una nova victòria -la quarta en quatre partits- en un inici fulgurant. Amb aquest darrer triomf, el Catalana Occident és líder en solitari del grup1 de júnior preferent, per damunt de Barça i Joventut de Badalona.