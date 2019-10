L'Espanyol destitueix el surienc David Gallego i Pablo Machín és el seu substitut

Punt i final a l'etapa de David Gallego com a entrenador del primer equip de l'Espanyol. El club blanc-i-blau ha anunciat aquest dilluns a la tarda en un comunicat la destitució del tècnic surienc. Segons s'explica en aquest comunicat, el motiu pel qual es pren aquesta decisió és el fluix rendiment a la Lliga Santander, on només han aconseguit 5 punts en 8 partits i es troben en el 19è lloc, a la zona de descens i només per davant d'un Leganés que només ha sumat 2 punts. L'Espanyol assegura que l'objectiu principal és "reconduir la situació actual". D'altra banda, el club blanc-i-blau ha anunciat qui serà el substitut de David Gallego com a entrenador de l'Espanyol: Pablo Machín. El tècnic de Sòria va ser el primer entrenador del Girona a Primera Divisió fa dues, amb qui va fer una magnífica temporada que li va servir per fitxar pel Sevilla, on no va tenir tanta sort tot i que va començar amb bon peu, sent líder de la lliga en alguns trams de l'inici del curs 2018-19.

El club blanc-i-blau ha aprofitat el comunicat per agrair la tasca de David Gallego en l'entitat durant sis anys, ja que ha escalat de mica en mica el seu estatus, des del futbol base, on va guanyar dues lligues amb el juvenil A, fins al primer equip, passant abans pel filial on va aconseguir ser campió de Tercera Divisió per ascendre després a Segona Divisió B. L'Espanyol també ha remarcat que ha estat una peça clau en la formació de diversos jugadors de la plantilla actual.

El pas del tècnic surienc pel primer equip de l'Espanyol ha estat breu, amb només 10 partits disputats, sense comptar els sis de rondes prèvies de la Lliga Europa, i només dues victòries (una a lliga i una a Europa), tres empats i cinc derrotes. En la temporada 2017-18 va acabar la temporada com a entrenador interí del club, on va estar 5 partits.