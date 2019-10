L'Hospitalet Bellsport passa per sobre del Futsal Vicentí, que només aguanta 10 minuts

El Futsal Vicentí va rebre aquest cap de setmana un dels conjunts que ho havia guanyat tot, l'Hospitalet Bellsport. Tot i així, als primers minuts es va poder veure com els bagencs van plantar cara en un matx on fins al minut 10 no hi va haver un dominador clar. L'inici va ser trepidant amb gols a banda i banda i amb un ritme frenètic, on s'arribava al minut 5 amb empat a 3. El Vicentí va aguantar fins al minut 10, a partir de llavors els visitants van aconseguir deixar enrere els bagencs i van aconseguir anotar tres dianes més abans del descans, que encarrilaven el duel, 3-6. A la represa, l'Hospitalet Bellsport va augmentar la diferència arribant als dos dígits i els locals van aconseguir anotar un gol que va posar el 4-10 definitiu.