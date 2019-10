Luis Suárez torna a desencallar el Barça

Més plàcida del que es preveia va ser la visita del Sevilla a casa del Barça. Després d'uns minuts en els quals l'equip de Lopetegui va fer una mica de por, una gran xilena, de premi, de Luis Suárez obria la llauna i tot va ser fàcil. Tres gols a la primera part i un quart final de Leo Messi que també es va afegir a la golejada. Com a curiositat, ja amb tot decidit, el Barça va rebre dues expulsions, que van ser les del jove central uruguaià Ronald Araujo que no feia gaire que era al terreny de joc i de Dembélé. Qui noi va jugar ahir ni un minut va ser Antoine Griezmaan,

La classificació a Primera és ara encapçalada pels tres grans, amb el Madrid amb 18 punts, el Barça amb 16 i l'Atlètic amb 15.

Abans de l'aturada pels partits de seleccions i amb tranquil·litat recuperada per les dues darreres victòries de l'equip (el 0-2 davant del Getafe i el 2-1 de Champions amb l'Inter). Ernesto Valverde va introduir força novetats en el seu onze inicial. Algunes obligades per sancions i per no forçar algun jugador que tornava d'una lesió. Altres per decisions més pròpies. En el primer cas s'explica que el francès Todibo fes l'aparició en centre de la defensa al costat de Gerard Piqué. Lenglet no podia pas jugar en ser expulsat a Getafe, i continua lesionat Umtiti. Com a laterals es mantnien Semedo, a l'esquerre, i Sergi Roberto per la dreta. Era a la banqueta Alba però Valverde preferia no forçar-lo en un primer moment davant d'un rival complicat com el Sevilla.

En el centre del camp, sortia en l'equip escollit Arturo Vidal que va ser un revulsiu contra l'Inter qui va acompanyar De Jong i Arthur. El que descansava era Busquets, al costat de l'habitualment més defenestrat Rakitic.

I al davant, el que es quedava fora era Griezmann que contra els italians va ser substituït i no va ser precisament dels millors. L'ocasió se li donava a Dembélé que va ser també un dels canvis a la segona part contra l'Inter. A la banqueta ahir esperava la seva oportunitat, al costat de Griezmann, un Ansu Fati també ja recuperat dels seus problemes físics.



Els gols canvien el panorama

Des del princpi, el partit tenia un caire d'arribades i tornades, amb el Sevilla de Julen Lopetegui del tot disposat a lluitar pel triomf al Camp Nou.

L'equip blanc estava arribant a l'àrea contrària amb més claredat i en el minut 12 Ter Stegen va ser qui va haver de salvar el seu equip amb centrada d'Ocampos que el sevillista Luuk De Jong va rematar al primer pal. El porter alemany va treure una mà meravellosa per tal d'evitar el 0-1. I un minut més tard el visitant Fernando va enviar la pilota per damunt la porteria blaugrana.

Piqué va estar apunt de quedar sol davant de Vaclík però no va fer un bon control i tot seguit va ser de nou el Sevilla qui va tenir una oportunitat per marcar amb un tir de De Jong que va sortir desviat. Una falta per banda dreta va ser la primera aparició de menció per Leo Messi però el seu llançament va sortir massa alt.

Semblava que el Barça estava molt encallat però, com en els dos darrers partits, va ser el moment de Luis Suárez. En el minut 27 de partit es va lluir amb una xilena extraordinària. Una centrada per part de Semedo la va culminar amb un xut d'esquena amb cama esquerre, imparable. Va ser un punt i a part amb tot el que s'havia vist fins aleshores. Més encara quan, només quatre minuts després, arribava un 2-0 que va ser cop letal a les il·lusions del Sevilla. Un servei d'Arthur el va tocar amb la punta de la bota un atent Arturo Vidal. Després de comprovar el VAR que un defensa sí que l'habilatav i no es trobava en fora de joc. La festa no parava i Dembélé s'hi va afegir amb acció marca de la casa, driblant en una jugada personal dos rivals per tal de creuar després la pilota lluny del porter Vaclík. Un 3-0 que ho deixava tot dat i beneït.



Messi també s'hi apunta

A la represa, Luuk de Jong no va parar de fallar i va enviar al pal un regal que li havia fet Arthur dins de l'àrea. Messi va donar després, en el minut 59, el primer avís que volia marcar. Va adornar-se en un dels seus grans eslàloms creuant al final una mica massa la pilota en la rematada.

El Sevilla buscava sense sort el gol de l'honor i Valverde va oferir minuts a Rakitic, Busquets i a un central, l'uruguaià Araujo, que va ser expulsat poc després amb una vermella directa, una expulsió a la qual s'havia afegit Dembélé per la segona groga.

Una estona abans, al minut 78, havia arribat el colofó d'aquesta golejada amb un llançament de falta transformat per Messi amb la seva habitual mestria. Amb tres victòries en una setmana, l'equip de Valverde ha calmat l'entorn després del desastre a Granada.