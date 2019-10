Machín sona per substituir el surienc Gallego a la banqueta de l'Espanyol

La derrota de l'Espanyol contra el Mallorca a Son Moix d'aquest diumenge (2-0) suposa un dur revés per al futur de l'entrenador, el surienc David Gallego, que podria ser destituït en les pròximes hores a causa dels mals resultats de l'equip a LaLiga.

El conjunt blanc i blau ha sumat una única victòria en la competició domèstica, contra l'Eibar a Ipurua. Els periquitos estan instal·lats en els llocs de descens i el públic ja va demanar el cessament del tècnic en l'última jornada a casa quan l'equip espanyolista va perdre amb el Valladolid.

David Gallego va guanyar crèdit amb el triomf, dijous, davant el CSKA de Moscou a la Lliga Europa. El duel va ser un dels millors de l'Espanyol en la present campanya, tot i que les bones sensacions no s'han traslladat a LaLiga.

Aquest dilluns, la plana major de l'Espanyol es reunirà per prendre una decisió consensuada. Cap mesura es durà a terme sense l'aprovació del president blanc-i-blau Chen Yansheng, sempre pendent de l'actualitat. En les últimes hores s'ha sentit el nom de Pau Machín (ex del Girona i del Sevilla) com a principal candidat per fer-se càrrec de la banqueta en el cas que David Gallego sigui finalment cessat.



«Traurem això endavant»

Ahir, el surienc va afirmar, després de la derrota a l'estadi Son Moix, que al seu equip li havia faltat «ser més contundent» en els metres finals. «L'única cosa que ens ha faltat és el gol. El partit el teníem controlat, no passàvem per dificultats, però no hem estat agressius i només puc retreure això al meu equip», va afegir. Gallego va subratllar que el cansament pel partit de la Lliga Europa a Moscou davant el CSKA no va influir en la derrota. «No he vist a l'equip cansat, ha estat una qüestió tècnica, no de cansament; l'equip ha de ser més contundent a les àrees i a la vegada ha de generar més joc», va indicar el de Súria.

Respecte a si el seu lloc corre perill, Gallego va destacar que tant ell com els seus jugadors estan «convençuts» de que «trauran això endavant. Cal estar units. Veig als jugadors que corren, s'esforcen. És només qüestió d'insistir i ser més agressius, més contundents a dalt», va assenyalar. Gallego, això no obstant, va voler precisar que no està satisfet amb el rendiment del seu equip. «No ens confonguem. Mai no estic satisfet després d'una derrota, encara que sí que hem fet un partit prou correcte per no haver de perdre per a 2 a 0 davant el Mallorca», va remarcar l'entrenador de l'Espanyol, David Gallego.