El Manresa FS cau derrotat pels petits detalls i segueix sense trobar el bon camí (3-2)

El Manresa FS va caure derrotat, aquest cop a la pista Natació Sabadell, amb un resultat final de 3-2 en un partit on els petits detalls van marcar la derrota bagenca. Després de començar el campionat amb mal peu, amb dues der-rotes seguides, van aconseguir guanyar el Pallejà al Pujolet, però ahir no van acabar de trobar el seu joc i van acabar cedint el triomf per la mínima.

Els manresans van sortir endormiscats a la pista d'un Natació Sabadell que aconseguia aproximar-se amb perillositat a la porteria bagenca. Passats els 5 minuts, els visitants es van anar posant dins del partit i el matx es va anivellar. Les oportunitats se succeïen a banda i banda de la pista i el gol semblava que podia arribar més d'hora que tard. Peró no va ser fins a dos minuts del final quan els del Vallès Occidental van aconseguir estrenar l'electrònic, mitjançant Parés, el minut 18, 1-0. Aquest gol va fer mal al Manresa FS, que poc va tardar a encaixar la segona diana, obra un cop més de Parés, en una jugada aïllada que va sorprendre la defensa bagenca, i que aconseguia col·locar el 2-0 just abans del descans. Però les coses no acabarien així, una reacció fulgurant del Manresa FS va fer que aconseguissin retallar la diferència, gràcies a un bon gol d'Aaron, just després d'haver encaixat el segon gol, 2-1.

Els manresans s'havien retirat al descans amb ganes d'igualar el duel i, a la represa, van sortir amb la mateixa mentalitat i amb un nivell d'intensitat molt diferent del que havien iniciat el matx. A més, l'expulsió de Dani Castro per un cop de colze va deixar en superioritat els bagencs, que van trobar més espais i van aconseguir foradar, per segon cop, la xarxa local, gràcies a Ambrós, en el minut 33, 2-2. L'electrònic marcava la igualtat entre els dos equips i els petits detalls van acabar marcant la diferència. Els locals van saber aprofitar un doble penal xiulat al minut 36 per posar el 3-2. Llavors els bagencs es van abocar a l'atac i, tot i gaudir de dos doble penals, no van poder moure l'electrònic.