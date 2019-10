Marc Márquez ja suma 8 Mundials

La seva ambició no té límits i ahir ho va tornar a demostrar. El pilot de Cervera Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir el seu vuitè títol de campió del món de MotoGP, sisè a la categoria reina, gràcies a la victòria d'ahir al GP de Tailàndia que, a més, va aconseguir en l'últim revolt en superar Fabio Quartararo (Yamaha Petronas). Si quedava segon ja era campió, perquè Andrea Dovizioso (Ducati) anava quart, però tot i així Márquez va voler garantir l'espectacle per aconseguir el triomf.



L'home que bat tots els rècords

Marc Márquez suma rècords any darrere any, i ahir es va convertir en el pilot més jove en guanyar vuit títols de motociclisme. El propietari d'aquest registre era anteriorment el llegendari Mike Hailwood, que ho va aconseguir amb 27 anys i 112 dies. El de Cervera ho ha aconseguit amb 26 anys i 231 dies. L'únic pilot estatal que té més títols que ell és Ángel Nieto (12+1), però Márquez està a un sol títol d'igualar els 7 Mundials de MotoGP de Valentino Rossi i els 9 totals, màxima xifra de campionats del món aconseguit en l'era moderna del motociclisme. El rècord absolut de campionats del món el té Giacomo Agostini, amb 15.

Durant aquesta temporada ha aconseguit grans fites, entre les quals es troba la de pilot amb més pole position de la categoria de MotoGP, per davant de Mick Doohan, i de les tres categories sumades en total. A més, és el pilot estatal amb més victòries a la categoria reina. També cal esmentar que en MotoGP és el pilot més jove en aconseguir sis títols, i supera la fita anterior que tenia Agostini amb 29 anys i 25 dies.

El pilot de Cervera va afirmar ahir que la cursa havia anat «tal com jo he somiat» i va assegurar que «independentment del campionat, volia guanyar aquest gran premi». A més, Márquez va explicar que havia estudiat Quartararo per avançar-lo en l'última volta de la cursa. El vuit vegades campió del món va aprofitar per agrair la tasca realitzada al seu equip i «ara és el moment de gaudir-ho». Les reaccions de la resta de pilots no es van fer esperar i qui va fer les declaracions més impactants va ser Valentino Rossi (Yamaha), que està a punt de ser superat pel de Cervera. El pilot italià va reconèixer que li fa por que Márquez l'iguali en campionats, però va aprofitar per deixar caure que a ell li havien «fet perdre un» i que, a més, també en va desaprofitar dos. D'altra banda, el seu company d'equip, Jorge Lorenzo, va demanar a Honda que «hi hagi canvis per a que no només guanyi un dels pilots».

Queden quatre curses perquè finalitzi la temporada 2019 de MotoGP i el campionat ja està sentenciat per Marc Márquez. Ara, caldrà esperar veure com conclouen les dues categories restants. A Moto2, el germà del de Cervera, Àlex Márquez, té moltes opcions d'aconseguir el títol de la segona categoria. Tot i el cinquè lloc aconseguit ahir a Tailàndia, és líder amb 224 punts i el seu màxim perseguidor, el madrileny Augusto Fernández, n'està a 40. La victòria ahir va ser per Brad Binder, tercer a la general. L'italià Lorenzo dalla Porta és el líder absolut de Moto3.