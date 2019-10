El Nàstic juvenil no aixeca cap i perd amb la Damm B

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encadenar el seu cinquè partit consecutiu sense sumar els tres punts. El conjunt dirigit per Adrià Talavera va tornar a ensopegar, aquest cop a casa, davant la Damm B, després d'un solitari gol a la represa. Ambdós equips van saltar damunt del terreny de joc amb les idees clares. Els cervesers portaven el pes del partit davant d'un conjunt local que buscava aprofitar les oportunitats per fer mal. Les defenses es van acabar imposant als atacs i el resultat al descans era d'empat sense gols. A la represa, els visitants van aconseguir posar-se a davant amb un gol al minut 56, obra de Cande. A partir d'aquí, els escapulats van aconseguir el control del partit i van començar a sotmetre la porteria de la Damm B. Els locals van pressionar amb insistència fins al darrer moment, però els visitants van saber aguantar les envestides per endur-se els tres punts. La setmana vinent els bagencs es desplaçaran al camp del colíder Nàstic de Tarragona B.