Nova victòria del surienc Josep Garcia en el darrer dia del BR2 Solsona

Es van repetir els resultats del dissabte en les dues proves principals d'ahir en el BR2 d'enduro que es va disputar a Solsona des de divendres fins al dia d'ahir al migdia. El guanyador principal de la prova va tornar a ser el pilot surienc Josep Garcia (KTM), que va tornar a demostrar el seu nivell i va acabar amb millor temps que el dissabte, amb un registre de 40:26 en la prova d'ahir. La victòria aconseguida pel surienc va ser de molt mèrit, ja que els seus dos principals perseguidors també van millorar els temps de l'anterior prova. Nathan Watson (KTM) va tornar a ser segon amb un temps de 40:36 i Jonny Walker (KTM) amb 41:56 va repetir el tercer lloc en la classificació escratx.

En el BR2 de Solsona també va competir el pilot urgellenc Jaume Betriu. El divendres va ser sisè, dissabte vuitè i ahir va repetir exactament la mateixa posició.

Mireia Badia torna a guanyar

La manresana Mireia Badia (Husqvarna) va tornar a demostrar que no té rival a nivell estatal i va sumar una nova victòria en la prova d'ahir que va certificar la consecució del Campionat d'Espanya.

Ha estat una competició perfecta fins ara per a la manresana, que no ha cedit absolutament cap punt en tot el campionat i ha guanyat totes les proves disputades. Caldrà esperar veure si aconsegueix també la victòria en les dues proves que es disputaran a Lalín (Pontevedra) per finalitzar l'estatal d'aquesta temporada. D'altra banda, la navassenca Kate Vall va millorar el temps del dissabte i va aconseguir la tercera posició. Segona ho va tornar a ser Ainhoa Castro, qui molt probablement serà la subcampiona estatal si no falla a Galícia.

A més, ahir també es va disputar el Trofeu Vintage després de les proves principals, que cal recordar que són puntuables per al WESS (campionat del món) i per al Campionat d'Espanya d'enduro, i la victòria va ser per al pilot italià Luca Ranalli (Italjet), amb Alberto Barsotti (Husqvarna) i Carles Salinas (Bultaco) al podi.

La primera edició del BR2 a Solsona va tenir un gran èxit de convocatòria amb milers d'espectadors, i és molt a prop de convertir-se en una prova anual i esdevenir així una cita més al calendari dels amants de l'enduro. A més, durant els tres dies de competició hi han participat més de 200 voluntaris.