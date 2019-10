El Palillo aguanta seixanta minuts però acaba cedint davant del líder en solitari Sant Pau (0-2)

El conjunt de Sant Joan de Vilatorrada va encaixar una segona derrota consecutiva després de plantar cara enfront d'un Sant Pau de Manresa que no coneix la derrota i que obra forat al capdavant del grup 2 de la Quarta Catalana. L'equip de casa va aguantar durant seixanta minuts però va acabar cedint davant l'empenta final dels manresans. Youssef al minut 60 i Aldas al 85 van ser els autors dels dos gols manresans en el tram final d'enfrontament. En el grup 1, l'Olvan i el Berga B van guanyar davant del Vilada (5-0) i del Sant Llorenç de Morunys (2-1), respectivament, per quedar-se en solitari del seu grup amb nou punts dels nou possibles disputats. L'altra cara de la moneda del grup 2 és el Navàs. El conjunt bagenc encara no coneix la victòria en aquest inici de lliga i ja suma tres desfetes seguides.