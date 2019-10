El pilot de Cervera celebra el títol amb una bola de billar

? Una de les curiositats de la celebració del vuitè títol de Marc Márquez és que ho va fer, precisament, amb la bola 8 de billar, un símbol utilitzat per tot el seu equip per fer la promoció d'aquest darrer campionat que va aconseguir ahir el de Cervera. A més, li van preparar un escenari amb una taula de billar i la bola negra a punt per ser ficada al forat amb la bola blanca per Marc Márquez. Un cop fet, el de Cervera va pujar al podi amb una bola 8 gegant i també un casc personalitzat amb aquest número de Mundials. A més, va vestir-se amb una samarreta amb la bola negra i el text Eightball (bola 8): campió del món 2019