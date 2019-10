Les populars curses de fang clouen uns Benet Games amb públic de tot el país

Barcelona, Canet de Mar, Ciutadella, Mollerussa, Pamplona, Ponts, Santa Coloma de Queralt i Sils. Aquestes són algunes de la trentena de poblacions de Catalunya o d'altres indrets de l'Estat, alienes a les vuit comarques o àrees de difusió de Regió7, de les quals provenien una part considerable dels participants a The Kia Race Wild, la prova més dificultosa i salvatge de les populars curses de fang que, any rere any, posen el colofó als Benet Games.

La presència de corredors d'arreu del país en aquesta emblemàtica prova exemplifica el nivell de repercussió que han assolit arreu del país les olimpiades de l'esport i l'oci santfruitosenques. Segons fonts de l'organització, basades en les dades dels tres aparells per comptabilitzar el públic situats estratègicament a les portes del recinte, fins a 27.000 persones van visitar, durant el cap de setmana els Benet Games.

Els sis-cents esportistes que van optar ahir per recórrer els 6 km de la versió lúdica i participativa de les populars curses de fang, l'anomenada The Kia Race, o per competir en la prova més exigent i salvatge, de 12 km, batejada com a The Kia Race Wild, van encertar de ple.

Més aigua, més llot, més diversió

L'organització va determinar remodelar, enguany, la zona de basses per dotar-la de més atractiu. Així, a la característica gran bassa de 10 metres de llargada plena d'1,2o metres d'aigua enfangada, se n'hi va afegir una segona d'idèntiques característiques. D'altra banda, es va dotar de més profunditat el grup de tres petites basses de fang d'uns dos metres de llargada. La reformulació de l'àrea en va augmentar la dificultat i en va multiplicar les possibilitats de diversió.

Un navassenc i una santfruitosenca van ser els guanyadors de l'exigent The Kia Race Wild. El millor especialista de la Catalunya Central en curses d'obstacles, Isaac Martínez, es va imposar amb un registre de 59' i 44'', seguit del manresà Kiko Rodríguez (1 h, 2' i 50'') i de l'espluguí Javier López (1 h, 3' i 41''). En fèmines, va vèncer per segon any consecutiu l'atleta local Lídia Artero, qui va completar el circuit en 1 h, 20' i 25''. Rere seu es van classificar la corredora de l'Hospitalet Adriana Bruguera (1 h, 21' i 29'') i la barcelonina Tamara Ishihara (1 h, 23' i 26'').

L'anoienc Marc Tomàs va assolir la victòria en la categoria júnior masculina (1 h, 18 mi 40''), mentre que la millor atleta femenina d'aquesta franja d'edat va ser Xènia Ledesma (1 h, 29' i 44''). Per últim, el lleidatà David Gensana es va imposar en la categoria màster masculina amb un temps d'1 h, 6' i 12'', mentre que l'egarenca Carme Ballesteros va ser la més ràpida entre les fèmines (1 h, 22' i 24'').

Afermar els referents i evolucionar

El festival d'esport, natura i música, sense oblidar-nos de l'oci i de la gastronomia, ha mantingut un creixement sostingut des de l'edició inaugural. I mentre ha definit i consolidat els seus grans puntals, ha palesat una notable i constant evolució pel que fa a l'oferta d'actes complementaris per a un públic familiar.

Els sisens Benet Games han evidenciat que la requesta de les tres activitats del Club Hípic Sant Fruitós de Bages, del rocòdrom i de l'espectacular tirolina, del pumptrack i dels trikes, dels inflables i del taller d'estels, generen cues inacabables que en el futur s'hauran de minimitzar amb ofertes paral·leles d'igual atractiu per als infants i joves.

La gastronomia ha irromput amb força en aquesta edició dels jocs. L'establiment santfruitosenc Nou Celler ha dinamitzat els vermuts musicals amb èxit i la proposta del taller de galetes de Sucre i Canyella ha generat expectació i esperes.

La implicació i presència d'empreses en els Benet Games també s'ha evidenciat aquest cap de setmana, liderades per Mútua General de Catalunya (MGC), amb el seu Happy Food, la gestió de l'espai Reciclart i la financiació de l'espectacle teatral Karaoke's Kids. Alhora, l'estand de Llet Nostra, ple a vessar, s'ha encarregat de gestionar el laberint de palla i el wood park, mentre la santpedorenca Conserves Ferrer dinamitzava el pumptrack.

Les empreses també han tingut protagonisme a l'innovador espai Tecnològic. Lowing i Milar han facilitat als més joves conèixer aparells elèctrics de mobilitat sostenible com els tricicles i els howerboard, mentre X Drones Flying Experience permetia fer un tast de conducció de drons. Potenciar l'espai Tecnòlogic és una de les apostes de futur de l'organització.