Portella lidera l'Artés a Ripollet

Jordi Sobrevias, un dels més destacats de l'Artés, va clavar dos triples per deixar el duel vist per a sentència arxiu/Oscar Bayona

El Club Bàsquet Artés va aconseguir la segona victòria en dos partits al grup 2 de Copa Catalu-nya. En aquesta ocasió es van imposar a la complicada pista del Ripollet per un resultat de 74-88. Amb aquest resultat, els bagencs se situen colíders de la competició, juntament amb el Sant Cugat, el Castellbisbal i el Basket Almeda de Cornellà de Llobregat.

Els primers minuts van ser de tempteig entre les dues formacions, que s'estudiaven mútuament. Poc a poc els jugadors dirigits per Jordi Estany van anar trobant bones situacions de joc ofensiu, però no podien frenar el base Roger Vilanova, un veterà que ha jugat bastantes temporades en categories superiors. Es va acabar el quart inicial amb cinc punts de marge pels bagencs (19-24). En el segon període, els visitants van dur la iniciativa, dominant als dos costats de la pista. D'aquesta manera van poder ampliar la diferència fins als vuit punts a la mitja part de l'enfrontament (37-45).



Sobrevias sentencia

A la represa es va viure pràcticament la mateixa tendència, amb molta lluita per part de dos conjunts que volien la victòria. Jugadors com Roger Portella, Jordi Sobrevias, Pepo Burgès i Arnau Cumelles lideraven uns artesencs que van tancar el tercer quart amb deu punts de marge (54-64). En els deu darrers minuts el tècnic Jordi Estany va plantejar una defensa zonal, i li va funcionar. A més, dos triples anotats per Sobrevias van fer que el partit estigués completament decidit quan faltaven dos minuts per a la finalització del matx. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés jugarà davant la seva afició, en aquesta ocasió en la visita del Reus Ploms Salle, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 12 d'octubre a partir de les sis i cinc minuts de la tarda.