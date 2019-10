El Puig-reig frena la bona ratxa del Navàs (0-2)

El Puig-reig va donar la sorpresa de la jornada en superar a domicili el qui fins ahir era el líder de la competició, el Navàs. Els visitants van plantejar un partit molt intens, lligat, i no van permetre als navassencs que despleguessin el joc que els havia caracteritzat en els primers partits de la lliga.

El matx va arrancar amb molta igualtat entre els dos conjunts, tot i que l'equip que s'acostava a l'àrea contrària amb més sensació de perill era el Puig-reig, mentre que el Navàs no trobava la manera de superar la dura defensa berguedana.

Quan faltaven deu minuts per arribar a la mitja part, els visitants van transformar el lleuger domini sobre el terreny de joc a l'electrònic amb un gran xut de Montardit des de fora de l'àrea. En el segon temps, malgrat que els locals van saltar a la gespa amb més energia, el Puig-reig va ampliar l'avantatge en un llançament de falta que Balmes va rematar amb encert al segon pal.

Tot i el clar desavantatge, els locals no es van rendir i van disposar de dues magnífiques oportunitats per escurçar la distància, però en ambdues ocasions la pilota es va estavellar al pal. Per la seva banda, els visitants en van tenir prou amb mantenir-se ferms al darrere per conservar el valuós resultat. Ni tan sols les dues expulsions en el tram final del partit, una per a cada equip, van capgirar el signe de l'enfrontament. Amb el triomf, el Puig-reig se situa en la zona mitja-alta de la classificació, mentre que el Navàs perd el lideratge en benefici de la Pirinaica.