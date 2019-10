El Solsona aconsegueix una remuntada èpica contra l'Albi davant la seva afició (2-1)

El Solsona va patir més del compte per aconseguir la victòria davant l'Albi. El camp estava ple de gom a gom, degut a l'acte de presentació on participen tots els jugadors i tots els equips que formen part del club. Els locals es van trobar un partit força complicat des del primer moment. L'Albi defensava feroçment la seva porteria, amb una línia defensiva que estava formada amb fins a cinc jugadors visitants. Un tir llunyà que va impactar en les mans d'un defensor solsoní va suposar el penal que avançaria a l'Albi al marcador. No va ser fins als instants finals quan Sala va rematar una falta lateral per fer l'empat, i minuts després, el mateix jugador aprofitaria un sac d'un córner per introduir la pilota al fons de la porteria. Una remuntada que va fer embogir a tots els assistents de l'estadi, la majoria joves jugadors del futbol base del club, i que va sentenciar una nova victòria pel Solsona.