Tres punts de franc en espera del líder

Tres victòries i tres derrotes. Aquest és el balanç del CE Manresa en l'arrancada d'una Tercera Divisió molt competitiva. Als nou punts sumats al camp, els manresans n'han afegit tres més aquest cap de setmana sense haver de jugar, per la retirada del Reus. Amb dotze punts, l'equip d'Andreu Peralta es troba situat en posició còmoda a la classificació en espera diumenge de l'intractable Pobla de Mafumet (12 h). El filial del Gimnàstic de Tarragona compta per victòries els set partits que ha disputat, i només ha encaixat un gol, en la primera jornada, contra l'Horta a domicili.

El joc del Manresa es basa, almenys fins ara, en una bona defensa i en un atac prou solvent, sobretot a l'hora de generar ocasions, encara que no tant a l'hora de materialitzar-les. Amb només quatre gols encaixats, el conjunt blanc-i-vermell és un dels menys golejats de la categoria, només superat per l'esmentat Pobla Mafumet i empatat amb el Granollers de Jose Solivelles, que ahir va caure per 1 a 0 a Figueres. Pel que fa al poder ofensiu, el Manresa ha sumat set gols (sense comptar els tres que es comptabilitzen contra el Reus). I aquests gols han estat força repartits, ja que tres jugadors n'han materialitzat dos: Fran Orellana, Biel Rodríguez i Walter Fernández, a més d'un de David Sánchez.

Si el CE Manresa és la cara, el CF Igualada és la creu pel que fa als equips de la Catalunya Central a Tercera Divisió. Els igualadins només tenen els tres punts del partit que els havia d'enfrontar al Reus en la quarta jornada. Aquest dissabte, l'equip que dirigeix Moha va caure dolorosament davant el Peralada, un equip que també ha tingut una arrancada molt irregular. El problema de l'Igualada és, de moment, el desequilibri defensa-atac. I és que els blaus han encaixat quinze gols en els sis partits que han disputat i només n'han marcat un (si es descompten els tres del dia del Reus), el que va marcar a casa del Cas- telldefels (2-1). Els igualadins, que ocupen el fanalet vermell amb només tres punts (el 3 a 0 amb el Reus), veuen com els seus rivals a la part més baixa de la classificació van sumant punts, com el cas del Figueres i el Vilassar. Qui també s'està quedant estancat és el Sants (6 punts), després que ahir rebés un autèntic cop, va caure al seu camp davant l'Europa per 0 a 7. L'Igualada es desplaçarà la propera jornada al camp del San Cristóbal (diumenge, 12 h); abans de rebre el CE Manresa (el dia 19).