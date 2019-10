Al Baxi li sobra un extracomunitari

La directiva del Baxi Manresa, que presideix Josep Sàez, espera resoldre en breu la situació d'un Jordan Davis, el jugador que amb els 28 punts va brillar contra l'Herbalife en la derrota per 74-75, que ocupa lloc d'extracomunitari a la plantilla. Davis va arribar amb un passaport d'Azerbaidjan que no li ha estat reconegut encara per les autoritats esportives ni tampoc per l'ACB. Per tant, ha estat jugant com a americà, com un altre dels fitxatges de l'equip enguany, David Kravish. Però, a partir d'ara, amb el retorn de Ryan Toolson, ja recuperat de la lesió que ha tingut a l'esquena, la xifra dels jugadors d'extracomunitaris a la plantilla ja pujaria fins a tres, quan el màxim permès és de dos.

Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi, va manifestar que volia comptar amb Ryan Toolson per al partit de diumenge però que no sabia si podria per «temes burocràtics». Es tracta, ni més ni menys, de la situació de Davis que s'ha anat allargant i que fins ara no afectava l'equip per la baixa en les primeres jornades d'un Toolson que, de mica en mica, ja s'ha anat entrenant en la dinàmica d'equip que esperava l'entrenador.



El precedent de Fisher

El jove Davis, de 22 anys, i que fa el seu debut al Bàsquet Manresa com a professional va ser fitxat amb un passaport d'Azerbaidjan . Però des que ha arribat a Espanya la documentació pertinent encara no ha estat acceptada per part del Consejo Superior de Deportes ni tampoc, en conseqüència, per l'ACB. Per tant, des del principi de lliga, Jordan Davis està jugant com a americà, com David Kravish, fitxat aquesta temporada.

Dos jugadors extracomunitaris que, amb la inclusió de Toolson, en serien tres, un més dels permesos per la normativa. Si d'ara a diumenge el cas no es resol, caldrà veure quina és la decisió del club i del mateix Pedro Martínez de cara al partit amb l'Estudiantes. Fins ara no ha hagut d'escollir perquè Toolson estava de baixa.

La temporada passada, el Baxi Manresa va fitxar Corey Fisher per suplir Alex Renfroe, que el gener va marxar al Partizan de Belgrad. Fisher arribava amb un passaport de Geòrgia però aquest no li va ser reconegut i va acabar jugant com a nord-americà, fins a lesionar-se a la recta final de la lliga regular i es va perdre els darrers partits.

En el cas de Jordan Davis el club argumenta que ell ja ha jugat partits com a internacional amb Azerbaidjan i això hauria de ser un element a favor. En tot cas, des de les institucions esportives ara es fila molt prim per acceptar alguns passaports després de casos molt sonats com el d'Andy Panko i Marcus Slaughter, als quals s'atribueix la suposada compra fraudulenta d'uns passaports de Guinea Equatorial, un país que va firmar, com altres del continent africà, el Tractat Cotonou i que fa que els jugadors puguin tenir una fitxa com a comunitari. La Fiscalia de Madrid demana 16 mesos de presó per a ells per falsificació documental.

El cas Davis, però, sembla molt diferent i el Baxi transmet la convicció que l'afer es resoldrà favorablement i en poc temps.