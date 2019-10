Cara i creu per als equips del CTT Castellgalí

El CTT Castellgalí es va estrenar a casa amb l'equip de Tercera A i el B de Tercera B. En el primer cas, els bagencs es van imposar al CTT Ripollet per 6 a 0 amb el debut de jugadors com Josep Garrido, Constantin Frincu i Toni Ortega. El B de Tercera B va perdre amb el CTT l'Hospitalet Grupo Preving per 0 a 6 en l'estrena de palistes com Ferran Guixaró, Oriol Fente i Ruben Garcia. La formació que també juga a Tercera B descansava.