L'Avinent masculí obté un meritori sisè lloc a l'estatal sub-16 a Castelló

arxiu particular

La formació manresana va tenir una destacada actuació amb un sisè lloc a l'estatal sub-16 arxiu particular

Els atletes masculins sub-16 de l'Avinent CA Manresa van signar una destacada sisena posició en la fase final del Campionat d'Espanya de clubs de la categoria, on es van trobar les vuit millors formacions estatals en la competició celebrada a les pistes d'atletisme Gaetà Huguet de Castelló.

La classificació final de la prova va ser: 1r AD Marathon de Madrid (100 punts), 2n Cueva de Nerja-UMA (95), 3r Playas de Castellón (95), 4t UCAM Cartagena (86), 5è Ciudad de Lugones (84), 6è Avinent CA Manresa (77), 7è València Esports (77), 8è Grupoempleo Pamplona At. (66). A títol individual, posicions de privilegi les assolides per Jan Diaz (primer en llargada), Aleix Camats (primer en disc), el quartet format per Merenguer, Pérez, Díaz i Mendoza (primers en relleus 4x300 m), Martí Serra (segon en perxa), Marc Mendoza (tercer en 300 llisos) i Ixent Palomero (tercer en pes).

El treball, el coratge i la il·lusió de l'equip manresà va fer que amb el triomf en la darrera prova de la final el conjunt se situés finalment en aquest excel·lent sisè lloc, el millor que ha assolit l'entitat en aquesta categoria en els darrers vint anys. Les classificacions dels atletes manresans van ser: 100 llisos, Marc Merenguer (8è amb 12'' 87); 300 llisos, Marc Mendoza (3r amb 37'' 85); 600 llisos, Oriol Vergés (4t amb 1' 28'' 68); 1.000 llisos Nil Frias, (8è amb 3' 09'' 12); 3.000 llisos, Miquel Cruz (4t amb 10' 04'' 85); 1.500 obstacles, Yassin L'Atziri (7è amb 5' 40'' 82); 100 tanques, Joan Navarro (7è amb 15'' 72 m.m.p.); 300 tanques, David Pérez (5è amb 43'' 83); altura, Oriol Morell (8è amb 1,40 m m.m.p.); perxa, Martí Serra (2n amb 3,70 m); llargada, Jan Díaz (1r amb 6,40 m); triple, Nil Pujol (8è amb 10,97 m); pes, Ixent Palomero (3r amb 11,93 m mn.m.p.); disc, Aleix Camats (1r amb 53,70 m); martell, Adrià Sedano (2n amb 57'' 82 m.m.p.); javelina, Adrià Garcia (7è amb 33,74 m m.m.p.); 4x100, Navarro-Morell-Pujol-Palomero (8ns amb 49'' 62); i 4x300, Merenguer-Pérez-Díaz-Mendoza (1rs amb 2' 36'' 98).

En categoria femenina (sense representació manresana) es va imposar el Playas de Castellón (114,5 punts), seguit del Puentecillas Palència (90,5), l'AD Marathon (89), Image FDR (81,5), València Esports (80), AA Catalunya (79), Safor Delkia Sport (78) i Hinaco Monzón (71,5).