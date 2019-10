Només una victòria en els vuit partits jugats a la lliga

? Els resultats de la Lliga Santander són el principal motiu pel qual van començar a sorgir els dubtes sobre la destitució del surienc David Gallego dins l'entitat blanc-i-blava. L'Espanyol només ha guanyat un partit dels vuits jugats fins ara del campionat estatal i està amb només cinc punts a la classificació, en zona de descens i només davant del Leganés, equip que encara no coneix la victòria aquesta temporada. A més, el balanç golejador del conjunt blanc-i-blau és molt fluix, ja que només ha marcat 4 gols (el que menys del campionat juntament amb el cuer Leganés) i n'ha encaixat 14, segon equip que més gols ha rebut, només superat pel Betis, que n'ha rebut 16. Els números no són l'únic argument, però és un dels principals motius d'aquesta crisi que hi ha a Cornellà-el Prat.