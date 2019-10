La selecció estatal masculina de Thierno Diallo es classifica per als Jocs de Tòquio

Objectiu aconseguit. Com ja ho va fer l'equip femení un parell de dies abans, anit es va confirmar la classificació olímpica del conjunt masculí espanyol de gimnàstica artística per als Jocs de Tòquio de l'estiu del 2020.

L'actuació de diumenge del gimnasta manresà del club Egiba, Thierno Boubacar Diallo, i dels seus companys de selecció ja feia tenir fonamentades esperances que es poguessin situar entre els dotze primers equips i assolir una plaça olímpica.

Finalment, anit això es va confirmar. Després que les seleccions restants acabessin la competició, Espanya va assolir l'onzena posició i es classifica per a la cita olímpica. La presència de Thierno Diallo als Jocs de Tòquio no és segura al cent per cent però sí que té unes possibilitats reals en haver format part de l'equip en aquest mundial. En tot cas, caldrà esperar fins el dia que es doni la llista definitiva de cinc elegits per als Jocs Olímpics.

Els tres primers llocs en aquest mundial han estat per equips ja amb plaça segura per a Tòquio, els de Rússia (259,928 punts), Xina (258,354) i Japó (258,036).

Les altres nou places que estaven disponibles s'han repartit segons aquest classificació en el mundial de Stuttgart: Ucraïna (253,528), la Gran Bretanya (252,409), Suïssa (251,400), Estats Units (250,359), Taipei (250,093), Corea del Sud (249,651), Brasil (247,236), l'equip espanyol (246,727) i Alemanya (246,508). Seleccions de tradició com França o Itàlia s'han quedat fora dels Jocs Olímpics.

Thierno Boubacar Diallo, de 18 anys, nascut a Guinea Conakry tot i que des de ben petit resident a la ciutat de Manresa, ha pres part en el mundial en els aparells de terra (13,166), cavall amb arcs (12,866) i paral·leles (13,500). Ha tingut de companys en aquesta gran cita a Alemanya Nicolau Mir, Néstor Abad, Adrià Vera i Joel Plata.

No hi havia hagut doble classificació per als Jocs Olímpics dels equips d'homes i dones d'Espa-nya des dels d'Atenes del 2004. L'equip femení va ser dotzè a Sttutgart. Tot i que en el mundial no hi va haver cap de les gimnastes de l'Egiba, s'ha de recordar que n'hi ha tres del club dins de la dinàmica de la selecció absoluta. Són Andrea Carmona, de Fonollosa, i les gironellenques Carla Font i Lorena Medina.