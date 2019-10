La solidaritat dota de valor afegit els 5 i 10 km Urbans Ciutat de Manresa

«Guanyem també la cursa a l'Alzheimer». Aquest és el lema de la 16 edició dels 10 km Urbans Ciutat de Manresa i de la 4a edició de la complementària cursa de 5km. L'Avinent Club Atlètic Manresa ha decidit emprar aquesta emblemàtica prova, a partir d'enguany, com a estri per millorar la societat més enllà de la promoció del saludable hàbit de córrer.

Així, amb la complicitat de CaixaBank i de l'Ajuntament, l'organització lliurarà cinc euros per cada inscripció a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. «La prova va néixer amb la vocació de ser la cursa atlètica per excel·lència de Manresa i per promocionar l'hàbit de córrer, saludable i econòmic. Ara hi sumem el valor afegit de ser solidaris», va detallar Mercè Rosich, presidenta del CA Manresa, en l'acte de presentació. «Per aquesta raó, aquest any, ens agradaria assolir una participació rècord» va reblar.

L'edició d'enguany dels 5 i 10 km Urbans Ciutat de Manresa es desenvoluparà el diumenge 20 d'octubre. La sortida conjunta de totes dues proves tindrà lloc a dos quarts d'onze del matí des del tram del passeig de Pere III situat a tocar de l'estàtua de la Ben Plantada, al costat de la plaça de la Bonavista. El traçat de les proves serà l'habitual i finalitzaran davant de l'església de Crist Rei.

Les inscripcions es poden tramitar telemàticament a l'adreça electrònica www.xipgroc.cat, o bé presencialment a les oficines del CA Manresa i als establiments Esports Sagi (c/ del Primer de Maig, 4) i Bages Esports Outlet (c/ del Dos de Maig, 27). El termini per inscriure-s'hi finalitzarà el dijous 17 d'octubre a les 21 hores. El preu és de 13 euros, si es disposa de xip propi, o de 15 euros en cas d'haver-lo de llogar. Les curses per a adults es complementaran amb la 12a edició de la Cursa Urbana de Promoció per a infants, de 700 m, que s'iniciarà a les deu del matí. La inscripció en aquesta prova té un cost simbòlic de tres euros i s'ha de fer presencialment.

Toni Massegú, regidor d'Esports; Marc Porta, director de l'Àrea de Negocis de CaixaBank a Manresa, i Pep Garcia, membre de la junta directiva de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, van acompanyar Mercè Rosich en l'acte de presentació. Garcia va recordar «la incidència creixent d'una malaltia que cada vegada més afecta persones joves, fins i tot de només 50 anys».