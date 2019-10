Pep Guardiola i Clàudia Pons són escollits millors entrenadors catalans

Els membres del jurat de la vuitena edició de la Gala de les Estrelles del futbol català, ha fet públic els diferents reconeixements que es faran dilluns a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

En aquesta organització de la Federació Catalana de Futbol, i en l'apartat dels millors entrenadors de la temporada passada, en futbol, l'escollit ha estat el santpedorenc Pep Guardiola amb el 72,1 % dels vots, seguit de Joan Francesc Rubi (ara al Betis) i de Lluís Cortès (FC Barcelona femení); en futbol sala ha estat la baganesa Clàudia Pons la més votada pel jurat amb el 65,12%; la seleccionadora estatal femenina ha superat Andreu Plaza (FC Barcelona) i Òscar Redondo (Indústries Santa Coloma).

En l'elecció del millor futbolistes, el blaugrana Gerard Piqué ha estat, amb 67,44 vots, el més votat, amb Marc Roca (Espanyol) com a segon i Marc Bartra (Betis), tercer. En l'apartat femení, la també jugadora del Barça Aitana Bonmatí recollirà el premi amb 67,44 vots, seguida d'Alèxia Putellas (FC Barcelona) i Berta Pujadas (Espa-nyol). Pel que fa als jugadors amb més projecció, els triats han estat Riqui Puig (FC Barcelona) i Laia Aleixandri (Atlètic de Madrid). Com a màxims golejadors, Gerard Deulofeu (Watford) i Alèxia Putellas (FC Barcelona).

En l'apartat de futbol sala, a banda de la millor entrenadora, Clàudia Pons, el millor jugador ha estat considerat el porter Dídac Plana (FC Barcelona), i la millor jugadora, Berta Velasco (Penya Esplugues i anteriorment al Gironella). I millor àrbitre de futbol, Xavier Estrada, seguit d'Ainara Acevedo i Matilde Esteves.

Així mateix, també es va decidir ahir que els Premis Jurat fossin per al col·legiat Alfons Álvarez Izquierdo, per la seva llarga trajectòria a l'elit, i per al RCE Espanyol per la seva classificació a l'Europa League després de dotze anys d'absència en competició continental. Els candidats al millor gol són Joan Oriol (Lleida), Aitana Bonmatí (FC Barcelona) i Guillem Naranjo (Damm juvenil).