El CF Martorell està molest pels darrers arbitratges rebuts fora de casa

La derrota de diumenge passat del CF Martorell a Viladecans per 1-0, en partit del grup segon de la Primera Catalana, encara cueja. A l'equip martorellenc encara no hi ha explicació plausible per poder entendre com l'àrbitre del matx, el col·legiat Espallargas Casellas, va anul·lar un gol legal de Guille Gámez quan ja s'estava en la recta final del primer temps per una falta al porter local que es considera del tot inexistent.

L'entrenador del CF Martorell, Albert Nualart, es fa ressò del gran malestar dels jugadors de l'equip:

«El vestidor està molest, amb la sensació que no vam merèixer perdre a Viladecans. No deixa de ser culpa nostra però la situació arbitral ha provocat una sensació clara d'injustícia».

En els dos darrers partits fora de Torrent de Llops del CF Martorell, l'equip blanc-i-vermell ha sigut clara víctima d'errades dels àrbitres. El tècnic Nualart afirma que «no he estat mai partidari de queixar-me dels arbitratges, però que després de cinc jornades t'anul·lin un parell de gols que són completament vàlids ens provoca certa impotència. Per molt que entrenis, no pots competir contra afers externs d'aquesta mena que et deixen desarmat». Si aquests dos gols vàlids haguessin pujat al marcador, el CF Martorell tindria 3 punts més a la classificació.

En la seva estrena enguany a la Primera Catalana, el Martorell du a terme una bona arrencada de la lliga, en sisè lloc i amb 8 punts en el seu compte particular gràcies a dues victòries, dos empats i una sola derrota, precisament la que va encaixar a Viladecans.