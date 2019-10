L'univers Spartan Race torna a Les Comes

El patiment per haver d'aixecar i transportar una pedra d'aquest volum i pes no atura els autèntics espartans

El patiment per haver d'aixecar i transportar una pedra d'aquest volum i pes no atura els autèntics espartans ARXIU/spartan race spain

Amb la perspectiva d'igualar o superar la participació rècord de l'any passat i d'exhaurir les 2.600 places disponibles per a la prova més dura i exigent, la Beast. Amb un increment considerable de l'atractiu i la dificultat del circuit de 21 km i 30 obstacles. Amb 900 espartans conjurats per superar a Les Comes el repte personal de completar una Trifecta Weekend, és a dir, de prendre part i acabar les tres curses característiques de les Spartan Race. I amb nous al·licients en el complementari Festival Spartan i en el vessant solidari de l'esdeveniment. Aquestes són les novetats més remarcables de la sisena edició de la Spartan Race Barcelona que acull Les Comes.

Tal com és habitual, l'esdeveniment s'iniciarà demà, a les 7.30 hores, amb l'obertura de l'Spartan Festival i es preveu que els últims corredors travessin la línia d'arribada a l'entorn de les 19 hores. Diumenge, la concentració espartana conclourà a les 14 hores.



Triple desafiament en dos dies

Enguany, l'organització ha posat especial èmfasi a propiciar que un gran nombre d'esportistes assidus a les proves de Spartan Race entomessin el repte de completar les curses Beast (de 21 km i 30 obstacles), Super (de 13 km i 25 barreres) i Sprint (de 5 km i 20 impediments) entre dissabte i diumenge, consecució que en el cosmos Spartan equival a assolir la preuada Trifecta Weekend. Fins a 900 corredors d'arreu d'Europa s'aplegaran a Les Comes amb aquest objectiu, una xifra que Ángel Sanz, country manager de Spartan Race, qualifica «d'inaudita».

Els millors especialistes en curses d'obstacles que vulguin assolir la Trifecta Weekend o que desitgin excel·lir en la prova més difícil, la Beast, protagonitzaran la primera sortida de la matinal de dissabte, a les 9 hores. Tot seguit, iniciaran l'agosarat repte els corredors que hagin optat per inscriure's a la competició per grups d'edat i, a partir de les 9.45 hores, sortiran els participants a la Spartan Beast Open, la categoria menys exigent.

Ahir al matí, de les 2.600 places disponibles per recórrer la Spartan Beast, només en quedaven un centenar a disposició dels interessats i es preveu exhaurir-les, tal com va succeir el curs passat. I com que l'extensió de Les Comes facilita que el circuit de la cursa Beast es reinventi edició rere edició, el dissenyat enguany sembla només a l'abast d'espartans irreductibles. «L'hem dotat de més dificultat, hem augmentat el desnivell a superar, el traçat és per superfícies més tècniques i hi ha una nova i estratègica disposició dels obstacles», detalla Ángel Sanz.

La Tanda dels Herois, cursa reservada a persones decidides a demostrar que tot i tenir greus disminucions poden acabar una Spartan, donarà el tret de sortida a les massives proves de la modalitat Sprint a les 13.30 hores. Diumenge el protagonisme recaurà en els corredors de totes les categories de la Spartan Super.

En paral·lel a les característiques curses d'obstacles per a adults, tant dissabte com diumenge al matí, una nova edició de la Spartan Kids permetrà als infants i joves de 4 a 15 anys iniciar-se en les curses d'obstacles amb proves i circuits adequats a les seves possibilitats físiques. Alhora, un any més, una quarantena de persones prendran part a l'Hurricane Heat, la prova de 12 hores que fomenta el treball en equip mitjançant dinàmiques i rutines militars bàsiques. No en va, durant el 2019, «fins a 1.800.000 corredors han pres part en les curses d'obstacles de Spartan Race en algun dels 42 països que n'organitzen», explica Ángel Sanz.