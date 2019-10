El Manresa FS perd el seu entrenador Manuel Moya tres partits per sanció

Fer valer el factor Pujolet. Després de caure per un ajustat 3 a 2 a la pista del Natació Sabadell, el Manresa FS torna al seu pavelló per enfrontar-se al sempre incòmode Escola Pia de Sabadell (demà, 18.15 h).Hi ho farà sense el seu primer entrenador a la banqueta. I és que Manuel Moya ha estat sancionat amb tres partits després de ser expulsat en la passada jornada (estarà la banqueta Àngel Català com a auxiliar). Tampoc no hi serà Carles Corvo, recuperant-se de la intervenció quirúrgica al genoll. En canvi, els manresans recuperen a Asis Boukhress, després de la seva participació en un torneig internacional a la Xina amb la selecció del Marroc (que va guanyar).

El Manresa FS porta un balanç negatiu en aquest inici de temporada, sobretot condicionat per l'accidentada derrota de la primera jornada amb la Unión (7-8). Posteriorment va perdre a Martorell i es va refer amb una agònica victòria sobre el Pallejà al Pujolet (3-2), tornant a ensopegar diumenge passat a Sabadell.

L'Escola Pia sol ser un rival incòmode per als manresans. El sabadellencs tampoc no han tingut una arrancada molt favorable a la Segona B encara que amb un triomf més que el Manresa FS. El conjunt de Pedro Donoso, entrenador retornat a la banqueta després d'un període a la Tercera estatal, presenta una base de jugadors que formen la columna vertebral dels últims temps.

Aquest partit entre el Manresa FS i l'Escola Pia serà retransmès en streaming per la Lliga Catalana de Futbol Sala (abans també es farà el Manresa FS-FC Barcelona d'alevins (16 h).

El Sala 5 Martorell buscarà la victòria (davant el Salou a casa, demà a les 19.30 h) després de dos resultats adversos en les dues darreres jornades, que han entelat la brillant arrancada amb triomf, sobre l'Indústries Santa Coloma B (1-5) i el Manresa FS (6-3).