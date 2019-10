El projecte «Futbol i valors» igualadí, reconegut a Europa

El projecte «Futbol i valors» de la ciutat d'Igualada és un dels nou finalistes seleccionats per ser a la

concessió dels premis esportius #Beinclusive, concedits enguany per la Comissió Europea per tal de

reconèixer organitzacions que fan servir l'esport per promoure la inclusió social dels col·lectius més desafavorits. En l'edició del 2019 s'han rebut 144 propostes. Un grup d'experts independents va avaluar els projectes i n'han estat escollits 9. El projecte de l'Anoia és l'únic finalista de l'Estat espa-nyol i també és l'únic que ha estat elaborat per una població de les que aquest any 2019 figuren com a Ciutat Europea de l'Esport.

En el cas igualadí cal recordar que «Futbol i valors» va néixer ja fa sis anys, donant continuïtat al programa FutbolNet que s'havia iniciat des de la Fundació del FC Barcelona en diferents municipis de Catalunya el curs 12-13.

Després de la gran valoració de l'experiència, al departament municipal d'Esports s'apostava per seguir treballant amb els joves amb una metodologia semblant. L'objectiu de «Futbol i valors» és afavorir la integració social dels nois i noies de 6 a 12 anys, amb la possibilitat de participar en unes activitats esportives extraescolars que no podrien realitzar. S'utilitza el futbol com a eina d'educació i reflexió al voltant dels valors, i se'ls transmeten hàbits saludables, s'hi promou la igualtat de gènere i s'hi fomenta la cohesió.

Durant l'anunci de l'elecció del projecte igualadí com a finalista, l'alcalde Marc Castells va voler destacar que «es tracta d'una molt bona notícia que ajuda a culminar el gran balanç del projecte que ha estat la Ciutat Europea de l'Esport. Més enllà que el 2 de novembre s'aconsegueixi un dels premis, cal destacar el fet que aquest projecte de 'Futbol i valors ha estat elegit entre 144 propostes procedents de tot Europa. És molt meritori i demostra que Igualada, més enllà del vessant competitiu que és inherent a l'esport, també veu la pràctica esportiva com una eina d'inclusió».

Els altres finalistes escollits són: «Gimnàstica de tots (Portugal), «Inclusió basculant» (Alemanya), «Objectius laborals: educació al futbol» (Àustria), «HandiFly Euro Challenge» (França), «Etnolliga» (Polònia), «Entrenaments dins de la comunitat» (Irlanda), «Bàsquet per a discapacitats» (Bèlgica) i «The Sanctuary Runners», que és un projecte d'Irlanda.