Adeu al Xano, la veu dels partits del Bàsquet Manresa durant 30 anys

Des de feia unes setmanes, tant els més propers com moltes persones que l'han conegut i tractat durant les últimes dècades, temien el que finalment s'ha donat aquest dissabte. Joan Antoni Lozano Oriola (Manresa, 1958) ha mort després d'estar afectat els darrers mesos per un càncer de pulmó. Des de la dècada dels anys vuitanta fins el 2014 va ser la veu dels partits del Bàsquet Manresa en les diferents competicions de l'equip del Congost, al qual va acompanyar pels seus partits per Espanya i per Europa.

Joan Antoni Lozano, per a tothom més conegut com el Xano, va ser un destacat jugador de futbol sala i també de basquetbol. Es va iniciar en el món del periodisme en la dècada dels 70 a la Gazeta de Manresa, diari del qual el seu pare n'era el director, després va passar a Ràdio Manresa i va ser corresponsal de premsa de tots els diaris esportius de Barcelona i Madrid. Dins del Grup Taelus també dirigia i presentava espais televisius al Canal Taronja. Va agafar el relleu a Ràdio Manresa d'un altre gran referent del periodisme i el radiofonisme local, Vicenç Comas. Lozano va presentar durant força edicions de la Nit de l'Esportista de la qual en va ser jurat qualificador fins aquest 2019.

En una recent entrevista a Regió7, Joan Antoni Lozano feia un resum de la seva trajectòria: "sóc periodista, sempre he tingut una gran vinculació amb el bàsquet, i m'he sentit sempre molt orgullós de la meva condició de manresà, n'he volgut presumir sempre". Ha estat distingit amb el guardó en la categoria de ràdio dels Premis de la Fundació del Bàsquet Català de Periodisme Esportiu del 2019 que es lliuraran el proper 4 de novembre al Museu Melcior Colet, a Barcelona. El Xano el rebrà a títol pòstum.

La vetlla es farà aquesta tarda a la Funerària Fontal Mémora i el funeral tindrà lloc al cementiri de Terrassa aquest diumenge a les 11.30 h.