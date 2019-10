El CE Manresa té el repte de trencar la imbatibilitat de la Pobla Mafumet

Trencar la ratxa triomfant del líder la Pobla Mafumet és l'objectiu del CE Manresa, que torna a la competició després de sumar els tres punts el cap de setmana passat sense necessitat de jugar (per la retirada del Reus). El partit s'ha programat en l'horari habitual al Congost de les 12 del migdia. Posteriorment es farà la presentació dels equips base del CE Manresa.

La Pobla Mafumet ha saldat amb victòria tots els compromisos d'aquesta temporada. S'ha imposat a l'Horta (1-2), al Castell-defels (1-0), Vilafranca (1-0), Igualada (3-0), Peralada (0-1) i San Cristóbal (2-0), a més del pertinent 0 a 3 davant del retirat Reus. Tot i que només ha jugat dos partits a domicili, la dada més rellevant és que en els sis partits només ha encaixat un sol gol, en la primera jornada al Feliu i Codina davant de l'Horta. La resta d'enfrontaments ha mantingut la porteria a zero. Ara mateix, els tarragonins ja avantatgen en quatre punts el segon classificat, un Hospitalet que també està invicte però amb dos empats al caseller.

Després de set jornades, el CE Manresa es troba en una bona sisena plaça amb 12 punts, amb un balanç de quatre victòries (tres reals) i tres ensopegades.

L'entrenador del CE Manresa, Andreu Peralta, que podrà disposar de tota la plantilla, comenta del rival que «és un equip amb jugadors molt dinàmics i que volen tenir el control de la pilota. I amb aquesta possessió solen fer mal. Són molt verticals i, si tu no estàsbé, et superen amb facilitat i et generen perill. Els seus números són espectaculars. Ho han guanyat absolutament tot, amb victòries força clares. És un rival amb molt de mèrit pel que està fent. Però venen a casa nostra i hem d'intentar endur-nos els tres punts».