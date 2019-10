Nou èxit de participació a l'Spartan Race de Les Comes més internacional

La sisena edició de la Spartan Race Barcelona ha assolit un nou rècord de participació. Després de fer recompte de les inscripcions presencials efectuades durant la jornada d'ahir, Spartan Race Spain ha constatat que, enguany, més de 8.000 persones prendran part en almenys una de les tres modalitats de curses d'obstacles que ofereix la franquícia, segons la seva distància: la Beast (de 21 km i 30 obstacles); la Sprint (de 5 km i 20 obstacles) i la Super (13 km i 25 obstacles). Les curses d'aquesta última distància es correran demà, diumenge.



Una edició força internacional

La presència evident de corredors d'arreu d'Europa ha estat un dels fets més significatius de la primera jornada de la Spartan Race Barcelona. Atletes i aficionats francesos, italians, anglesos, holandesos, alemanys, austríacs, hongaresos, polonesos i russos s'han aplegat a la finca bagenca de Les Comes per ratificar l'atractiu de la prova desenvolupada en terres catalanes.

Aquest fet s'ha reflectit en el podi de la prova més dura i competitiva, la Spartan Beast de categoria Elit. Així doncs, dues esportistes de l'Europa de l'Est han dominat la prova femenina. La russa Olga Tarantinova s'ha imposat amb un temps de 2 h, 58' i 18'' i ha estat l'única fèmina que no ha requerit tres hores per completar l'exigent circuit.

L'hongaresa Enikö Csernák ha estat segona (3 h, 1 m i 6''), mentre que la catalana Ona Sociats, guanyadora l'any passat, ha pujat al tercer graó del podi (3 h, 5' i 12''). Pel que fa a la cursa masculina, el portuguès Samuel Castela, tot un clàssic del circuit estatal d'Spartan Race s'ha imposat en la cursa masculina amb un registre de 2 h, 22' i 15''. Rere seu s'ha classificat el saguntí Alejandro Samper (2 h, 25' i 50'') i el mallorquí resident a Barcelona Bruno Cabanellas (2 h, 32' i 56'').

Per a la jornada de diumenge

Demà, diumenge, a partir de les 7.30 hores, es tornarà a aixecar el teló del Festival Spartan i a les nou del matí, els atletes de la categoria Elit iniciaran la primera cursa de la modalitat Super. La jornada es tancarà a quarts de tres de la tarda amb una prova de 5 km i 15 obstacles solidària la recaptació de la qual serà íntegrament per Nexe Fundació, entitat barcelonina especialitzada en l'atenció integral a infants amb greus discapacitats.