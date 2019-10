Toolson ha d'esperar el passaport de Davis

De moment, Jordan Davis és un jugador americà a tots els efectes per a l'ACB i és extracomunitari. Les autoritats esportives no han donat el vistiplau al passaport d'Azerbaidjan amb el qual va ser fitxat pel Bàsquet Manresa i qui s'haurà d'esperar per jugar en la Lliga Endesa és Ryan Toolson, qui ja està recuperat de la lesió a l'esquena. Pedro Martínez, en la roda de premsa prèvia al matx que el Baxi disputarà demà a la pista del Movistar Estudiantes, va ser qui va esvair qualsevol dubte en relació amb el descartat, ja que l'equip del Congost ara té tres jugadors extracomunitaris (Kravish, Davis, Toolson) i només en poden jugar dos a la competició domèstica.

Jugaran Kravish i «Jordan Davis perquè tenim lesionat Ferrari, i els problemes en la posició de base fa aconsellable que, ateses les circumstàncies, jugui ell. Al Ryan Toolson li pot anar bé, de moment, entrar a la competició europea per anar agafant forma i en espera que tot es resolgui». En les competicions de la FIBA, com és el cas de la Champions League, poden arribar a jugar sense que hi hagi cap problema fins a 5 jugadors extracomunitaris. El Manresa farà el debut en el torneig aquest dimecres al vespre davant del Torun polonès al Congost.



Pedro Martínez, conciliador

La problemàtica del passaport de Jordan Davis va ser desvelada per Pedro Martínez en comparèixer davant dels mitjans informatius, uns minuts després de caure per la mínima (74-75) davant del Gran Canària. Sense que se li demanés, va afirmar que esperava disposar de Ryan Toolson per al partit de demà amb l'Estudiantes, però que no sabia si podria «per uns temes burocràtics».

Martínez no va aclarir de què es tractava. En realitat, els problemes no afectaven cap documentació de Toolson, sinó la del jove Jordan Davis, que acabava d'encistellar, en una brillant segona part al Nou Congost, 28 punts. Ho van aclarir des del mateix club a aquest diari i, des d'aleshores, el Baxi Manresa afirma que està fent les gestions per aconseguir que s'accepti tota la documentació corresponent a l'Azerbaidjan de Davis, primer pel Consejo Superior de Deportes i més tard per l'ACB. En tot cas, no hi ha hagut declaracions oficials i és Pedro Martínez qui ha actuat, de cara a l'opinió pública, com el portaveu en aquest afer.

Ahir l'entrenador feia costat al club i afirmava que «no ho porto jo, però, pel que em diuen, s'estan fent gestions per tres o quatre llocs diferents. Hem d'esperar que, al final, s'imposi el sentit comú. I és que aquest noi, Jordan Davis, ja ha jugat amb la selecció sub-20 de l'Azerbaidjan en un europeu B de la categoria sub-20 del qual, a més a més, va ser el màxim anotador». Martínez va citar l'exemple de qui és un dels jugadors més decisius de la lliga, l'ala madridista Jaycee Carroll, «que fa molt temps que juga amb un passaport del mateix país, l'Azerbaidjan, i sense cap problema. Per què Jaycee Carroll sí i el nostre jugador no?».

Davant la situació creada, el tècnic exposa que és un afer que, «en un primer terme, perjudica el mateix jugador i de la qual també en som víctimes el club i jo com a entrenador, que he d'assumir una problemàtica que no comptava haver-me de trobar». Martínez diu que tot plegat afecta l'equip, que «encara està en un període de creixement, amb una capacitat de millora però afectat per lesions que no ens ho estan posant gens fàcil en el dia a dia».

El Baxi manté de baixa el pivot Yankuba Sima i el base titular de l'equip, Frankie Ferrari, que està fent passos endavant per tornar aviat després de la intervenció a l'escafoide de la mà esquerra. En el partit de Madrid també és molt probable la baixa d'Eulis Báez per una lesió muscular en una cama. I Ryan Toolson, de moment, serà baixa burocràtica.