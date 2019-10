Avui toca pensar només en l'Estudiantes

Aquesta tarda toca partit i és un dels que pot pesar en el transcurs de la lliga. El Baxi Manresa visita un Estudiantes que es troba amb la mateixa sèrie de resultats (amb 1 victòria i 2 derrotes) i que tot just mira de buscar el seu lloc en una temporada plena d'incògnites. Els madrilenys, a diferència del Baxi, aquesta campanya no són en cap torneig europeu.

Per al Manresa el partit arriba en un moment amb molts fronts oberts. La setmana ha estat molt marcada pel passaport no validat de Jordan Davis, que va arribar des de l'altra punt de l'oceà amb uns papers d'Azerbaidjan que no han estat acceptats ni pel CSD ni per l'ACB. La conseqüència és que està jugant com a nord-americà, i la seva fitxa és d'extracomunitari. La segona de l'equip és per al pivot David Kravish, intocable quan hi ha lesionats com Sima o Báez, que avui és un dubte seriós per les molèsties musculars de la cama esquerra. Ryan Toolson, després de mesos tocat de l'esquena, ja està per jugar, però avui no ho farà ja que sobra un extracomunitari. Ho farà dimecres quan el Baxi debuti a la Champions amb el Torun, al Congost. Avui cal pensar només en l'Estudiantes.



«Un rival difícil de defensar»

L'entrenador del Baxi ha parlat de forma extensa de la situació que ha provocat la no acceptació del passaport de Davis i es referma en «l'esperança que s'imposi el que és el sentit comú i que un jugador que ha estat a un europeu sub-20 ambAzerbaidjan pugui disputar l'ACB amb la documentació del país, com altres companys seus de professió». Cal recordar que en la lliga ACB hi ha l'ala madridista Jaycee Carroll actuant sense cap problema amb un passaport de l'Azerbaidjan.

Parlant de l'adversari d'aquest vespre, el Movistar Estudiantes, el tècnic del Baxi explica que «tenim davant un equip que disposa de molts jugadors amb capacitat per anotar. Brizuela és el més conegut de tots però n'hi ha més. Aquest és un equip molt difícil de poder defensar. Té grans dribladors, sap treure rendiment als pick'n roll, gaudeix de bons llançadors i uns pivots versàtils amb jugadors com Juan Palacios que poden actuar de quatre i de cinc. Haurem de fer un molt bon partit per poder ser competitius».

Sobre el moment actual dels seus jugadors, Martínez diu que «és complicat perquè les lesions no ens permeten poder avançar com voldríem, ens limiten. I, per exemple, aquesta setmana només hem pogut entrenar amb 3 pivots pels problemes de Báez i la baixa de Sima. L'equip està fent un gran esforç. En els tres partits que hem fet fins ara ha estat a prop del seu límit actual. Espero que estiguem equilibrats, que no depenguem tant d'una heroïcitat com la dels 28 punts de Davis».