Les Comes reuneix 'espartans' d'arreu

La simbiosi entre Les Comes i la franquícia de curses d'obstacles Spartan Race es va refermar ahir en la primera jornada de la Spartan Race Barcelona d'enguany. Després de comptabilitzar les inscripcions presencials de darrera hora, els organitzadors de l'esdeveniment van poder certificar que entre dissabte i avui, diumenge, més de 8.000 corredors s'hauran aplegat a la finca per prendre part en almenys una de les tres clàssiques proves que conformen l'oferta de la Spartan Race.

El substancial increment d'esportistes i aficionats vinguts d'arreu d'Europa i, puntualment, d'altres continents, va ratificar el ressò internacional i el prestigi que està adquirint la versió bagenca de l'esdeveniment. La possibilitat d'assolir la preuada Trifecta Weekend, la medalla que certifica haver completat exitosament, entre dissabte i diumenge, les curses Beast (de 21 km i 30 obstacles), Super (de 13 km i 25 barreres) i Sprint (de 5 km i 20 impediments), va atreure adeptes de les curses d'obstacles de França, Itàlia, Holanda, el Regne Unit, Alemanya, Àustria, Hongria i, fins i tot, de Polònia i Rússia. No en va, fins a 900 corredors van entomar el repte de merèixer aquest reconeixement intrínsec a l'univers Spartan Race.



Triomfs de Castela i Tarantinova

El nou disseny del recorregut i de la disposició de la trentena d'obstacles de la cursa més exigent, la Beast, es va convertir en un al·licient més per a l'elit espartana. La presència de grans especialistes europees es va reflectir especialment en el podi femení. La russa Olga Tarantinova es va imposar amb un registre de 2 h, 58' i 18'' i va ser l'única fèmina en necessitar menys de tres hores per completar el traçat. Darrere seu es va classificar una altre atleta de l'Europa de l'Est, l'hongaresa Enikö Csernák (3 h, 1' i 6''). La guanyadora de l'any passat, la catalana Ona Sociats, va ser tercera (3 h, 5' i 12'').

La prova masculina la va dominar un clàssic del circuit estatal Spartan Race, el portuguès Samuel Castela (2 h, 22' i 15''). El van flanquejar al podi el saguntí Alejandro Samper (2 h, 25' i 15'') i el mallorquí establert a Barcelona Bruno Cabanellas (2 h, 32' i 56'').

A primera hora de la tarda, després de La Tanda dels Herois, la sèrie reservada als discapacitats que no es posen límits, les inacabables i multitudinàries sèries de la modalitat Sprint van convertir Les Comes en un clam per la superació personal en equip.

La versió per a infants de 4 a 15 anys, la Spartan Kids, va registrar un augment exponencial del número de participants. La idoneïtat de la nova ubicació de la zona d'inscripció i de la línia de sortida va incidir en l'increment d'aspirants a convertir-se en un atleta espartà. Per exemple, la primera cursa de la matinal, reservada a nenes i nens de 4 a 6 anys, va reunir una quarantena de corredors.

Avui, a partir de les nou, es cor-reran les curses de la modalitat Super i els aficionats podran tornar a gaudir de les millores introduïdes a l'Spartan Festival.