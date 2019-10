L'Avià se situa a un punt del lideratge (0-2)

L'Avià va derrotar a domicili l'Artés en un matx equilibrat que es va decidir pel major encert dels visitants en la definició de cara a porteria. Ja des dels primers instants, la igualtat va ser la tónica dominant en l'enfrontament, tot i que van ser els locals els que van saltar a la gespa amb un grau més d'intensitat que el seu adversari, i això els va permetre disposar de clares arribades a l'àrea berguedana que, no obstant, no van saber aprofitar. Amb el pas dels minuts, l'Avià va anar contrarestant el domini inicial dels bagencs, i en una indecisió de la defensa local va aconseguir inaugurar l'electrònic a través de Hualpa just en l'equador del primer temps. El gol no va modificar la dinàmica del partit, malgrat que ja no hi va haver ocasions massa clares abans d'arribar al descans.

A la represa, els visitants van sortir amb ganes d'encarrilar de forma gairebé definitiva els tres punts, i ràpidament van trobar la segona diana en una jugada afortunada protagonitzada per Moratonas. I tan sols uns minuts després, als artesencs encara se'ls hi va complicar més l'enfrontament amb l'expulsió per doble targeta groga de Roca. Malgrat aquest contratemps, el conjunt local va estar a punt d'entrar de ple en la lluita pels puntsen una magnifica ocasió que el pal va repel·lir. Per la seva banda, l'Avià en va tenir prou amb mantenir-se ferm en defensa per conservar l'avantatge fins al final del matx.

Amb aquest triomf, els avianesos es consoliden com un dels clars candidats a lluitar per l'ascens, ja que es mantenen a només un punt de la Pirinaica, el líder de la competició.