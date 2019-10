El Port del Comte serà arribada del Tour

Fins dimarts no serà oficial, però el recorregut de la propera edició del Tour de França ja ha estat filtrat. Segons informacions no oficials, el Solsonès i l'Alt Urgell hi poden tenir un clar protagonisme. D'una banda, amb l'arribada d'una de les etapes al Port del Comte, i de l'altra, la sortida el dia següent de la Seu d'Urgell.

L'entrada en territori lleidatà seria el divendres 3 de juliol i la sortida en direcció a Tarbes, l'endemà. Encara no s'ha confirmat, però la dinàmica dels últims anys revela que cal donar credibilitat a les informacions prèvies a la presentació del Tour de França. Per ara es desconeixen els detalls dels traçats exactes de les etapes de la Gran Boucle 2020.

Tot just fa tres mesos des que el colombià Egan Bernal va pujar a la part alta del podi de París, i ja se sap que els dos primers dies seran per Niça i el tercer abandonaran la ciutat francesa. Per al penúltim dia s'espera una cronoescalada i als Pirineus hi arribaran la segona setmana; als Alps per la tercera.

El Tour de França 2020 començarà a rodar el 27 de juny, una setmana abans del que ho sol fer normalment a causa dels Jocs Olímpics de Tòquio, i finalitzarà el 19 de juliol. La gran sortida serà a la Mediterrània, a Niça. D'allí s'anirà cap a l'oest per passar per Cavaillon, Florac, Mende, Castres i, després de deixar el Massís Central, s'entrarà a Catalunya per Font Romeu. Les etapes pirinenques passaran per Tarbes, Lourdes i Mauléon (País Basc-francès, capital de Zuberoa). Posteriorment hi haurà un trasllat i una jornada de descans per arribar a la comarca d'Oloró. Per Poitiers, Tours, Chambord, Nevers i Le Creusot, la caravana travessarà França d'oest a est per arribar a les decisives etapes alpines.

La primera etapa serà per als grans velocistes i en la segona arribarà la muntanya. El primer dia hi hauria un circuit i la meta estaria situada a l'avinguda dels Anglesos, lloc on sol acabar la París-Niça. El segon dia es produiria el primer contacte amb els alts amb l'escalada de Colmiane, Turini o Coll d'Esa. Als Pirineus s'espera que hi arribin a la vuitena etapa amb l'ascens del primer gran port, el Pèira Sorda, dos dies abans abans del primer descans. I després de les etapes dels Pirineus arribaran les etapes alpines. Christian Prudhomme (director) planejaria una cronoescalada per al penúltim dia amb final a la Planche des Belles Filles.