El Baxi es comença a complicar

En vigília de començar, dimecres, la seva participació a la Champions, el Baxi Manresa s'ha complicat el que és la base de la temporada, ni més ni menys que la lliga ACB. És cert que tot just és el principi i tan sols s'han jugat 4 partits del torneig domèstic. Però a la pista de l'Estudiantes es va perdre ahir una gran ocasió per guanyar i equilibrar el balanç de victòries i derrotes, un 2-2 que es va convertir en un 1-3. A més a més, al costat de sensacions positives i molt esperançadores se'n van veure d'altres de més preocupants que caldrà corregir en el futur.

La irregularitat de Jordan Davis és presumible durant tot l'any, però el record dels seus 28 punts en la seva brillant segona part davant del Gran Canària feia esperar que tingués una aportació important en el partit al WiZink Center. I més quan va ser l'opció escollida després del conflicte del passaport no acceptat ni pel CSD ni per l'ACB que ha provocat aquest embolic dels 3 extracomunitaris que ja està començant a costar car al Baxi i que caldria desitjar, pel bé de tots, que no s'allargui més. Ahir el sacrificat va ser Toolson, el qual tan sols jugarà a Europa, en principi, fins que l'enrenou burocràtic no quedi arranjat. Però els 0 punts dels quals no es va moure Davis van ser un gran llast per al Manresa, que durant una pila de minuts semblava tenir el partit ben controlat.

Pedro Martínez, un cop més, va saber moure les peces i va apostar en el cinc inicial pel lituà Dulkys. No va estar gaire millor que en altres partits però almenys ja va anotar un parell de triples, encara que s'ha de reconèixer que finalment van ser del tot instranscendents.

Juanpi Vaulet, molt actiu, va fer un pas endavant i va jugar un tercer quart fantàstic. I els 19 punts de Kravish en atac van contrastar amb més llacunes en defensa, i no va ser el jugador resolutiu que, al final, no va tenir el Manresa quan es va jugar de debò la victòria.



Entre el control i el descontrol

La millor notícia de la nit va ser el partit de Dani Pérez. Va recordar el base de la temporada passada al GBC, basc quan va ser, durant força part de la temporada, un dels grans directors de la lliga. Ahir va anotar 14 punts però sobretot va destacar per repartir 9 assistències, amb minuts de gran inspiració durant el segon i el tercer quart. Justament quan Dani Pérez va descansar va ser el moment en què l'Estudiantes va iniciar un parcial de 15-1, amb fins a quatre triples consecutius, que va capgirar la sort del partit. Scrubb va entrar en combustió, i amb l'ajuda d'un gran Brizuela l'equip madrileny ja no es va deixar sorprendre tot i els tímids intents manresans.

Sense l'ajut d'un altre base amb garanties (Davis va estar espès i poc concentrat quan va haver de ser ell qui assumís la tasca), el Baxi va anar coix quan Dani Pérez ja va comenaçar a sentir-se cansat. Si ell va ser el control, quan va tenir cel cap clar i les cames fresques, el Manresa es va anar desencaixant quan va veure que el marcador se li girava, i al final del partit es va acabar amb un total de 20 pilotes perdudes. Són moltes per intentar gunayar un partit.

Ara el Baxi queda a la zona baixa amb una sola victòria després de quatre jornades de lliga. De forma numèrica, a sota només hi ha una Penya que no ha sumat cap triomf. El partit de la Champions amb el Torun pot ser important per recuperar sensacions i retrobar l'equilibri, Però segur que el partit més destacat dels propers set dies serà el de l'Iberostar; els manresans han d'aprofitar la visita dels tinerfenys per tornar a guanyar en l'ACB. Mentrestant, si s'arregla l'enutjosa situació del passaport de Jordan Davis tot pot anar una mica millor. Si no, caldrà escollir entre un Toolson que retorna i un Davis que és imprevisible.