El Berga és incapaç de superar un Can Trias més eficient de cara a porteria (0-2)

El Berga no va ser capaç de der-rotar el Can Trias, el líder de la categoria, en un partit força igualat que va caure del costat dels visitants per petits detalls. La primera meitat va començar amb clar domini local. La possessió era dels berguedans, però la solidesa defensiva del Can Trias evitava que els rivals s'apropessin amb claredat a la seva porteria. Després d'uns quants minuts sense ocasions, en què el joc es disputava majoritàriament al centre del camp, els visitants van gaudir de la primera oportunitat del partit. Una falta lateral executada a la perfecció va suposar el primer gol del partit. Tot i el cop moral que va significar el gol, els blanc-i-vermells van tractar de reduir la diferència amb un parell de bones combinacions ofensives que la defensa del Can Trias va saber erradicar. La primera part va concloure amb un avantatge mínim a favor del conjunt visitant.

A la represa, el Can Trias va mostrar un estil de joc més defensiu. El conjunt blanc-i-blau sabia que si sumava els tres punts és col·locaria com a lider en solitari, i no volia desaprofitar la superioritat que reflectia el marcador. A través d'un joc més directe, els visitants van tractar de sorprendre el Berga i sentenciar el partit, al mateix temps que s'organitzaven defensivament per procurar no encaixar gols. En una d'aquestes jugades, el davanter del Can Trias va forçar un córner, que significaria el segon gol del partit. Pérez va

engaltar un rebuig des de fora de l'àrea per introduir la pilota per l'escaire, lluny de l'abast del porter del Berga. Els locals van intentar de totes les formes entrar de nou en el partit, però la bona labor defensiva del Can Trias va acabar amb totes les seves esperances.